Il 2018 rossazzurro inizia con una vittoria: in occasione della sesta edizione del Memorial dedicato al Cavaliere Angelo Massimino, il Catania supera in rimonta per 2-1 il Sion, formazione che milita nella massima serie elvetica. Buona partenza della squadra guidata da Cristiano Lucarelli ma quasi immediato vantaggio elvetico: al 4° Succar sfonda sulla sinistra e crossa per Schneuwly, che di testa trafigge Martinez.

Caccavallo (positivo il suo debutto con la maglia del Catania) e Di Grazia provano immediatamente a reagire, la qualità della manovra di Lodi e compagni emerge e già al 14°, al culmine di un’azione tambureggiante, Aya coglie la traversa con un gran sinistro dal limite dell’area. Di Grazia, Curiale e Bogdan si affacciano in avanti con grande pericolosità, il Sion ci prova timidamente con Kasami ed Adryan ma nel primo caso Martinez para senza affanni e nel secondo il pallone si perde ben lontano dalla porta.

Il portiere rossazzurro controlla infine una punizione di Adryan ma sono di Marchese, Caccavallo e Di Grazia i guizzi più significativi nella fase finale della prima frazione. Nella ripresa, il Sion schiera una formazione diversa ed il Catania effettua complessivamente otto sostituzioni: supremazia territoriale rossazzurra con Ripa e Di Grazia sempre in agguato, Martinez neutralizza con bravura la bordata di Cunha. Al 18°, punizione dalla sinistra pennellata da Lodi per Ripa, che di prima intenzione e di sinistro gira in porta battendo l’incolpevole Berchtold: 1-1. Entusiasmo e fluidità di manovra animano il Catania, che sfiora il gol con Mazzarani e completa la rimonta al 35°: Lodi trasforma impeccabilmente, spedendo il pallone all’incrocio dei pali, il rigore concesso per un fallo di Grgic su Mazzarani. Al 37° Mazzarani si mette nuovamente in luce ma non è fortunato, al 39° Pinga conclude senza precisione ed in pieno recupero Manneh sfiora il 3-1.

Martedì 16 gennaio alle 14.30, a Torre del Grifo, primo allenamento in vista di Lecce-Catania, in programma domenica 21 gennaio alle 14.30 allo stadio “Ettore Giardiniero-Via del Mare”.

foto calciocatania.it