Anticipare sei dei 18 mesi di tirocinio forense post-laurea per studenti Kore di Catania e della sua area metropolitana iscritti alla facoltà di Giurisprudenza di Enna. È quanto prevede la convenzione sottoscritta tra l’università ennese e l’ordine degli avvocati del capoluogo etneo.

Previste attività formative presso gli studi legali, la partecipazione alle lezioni della Scuola forense e agli eventi di formazione continua insieme con i professionisti etnei, ma anche l’assistenza nella redazione della tesi di laurea su casi concreti, proposti agli studenti dal tutor-professionista e discussi poi, nel corso della seduta di laurea, con la presenza sia del docente universitario che dell’avvocato.

Grazie all’accordo, sottoscritto dal preside di Giurisprudenza di Enna, Roberto Di Maria, e dal presidente dell’ordine forense di Catania, Maurizio Magnano di San Lio, i laureati Kore avranno da svolgere soltanto 12 mesi di tirocinio post-laurea per potere accedere all’esame di abilitazione all’Avvocatura. “È evidente il beneficio – nota il prof. Di Maria – sia in termini di tempo che di professionalità, in definitiva in arricchimento del percorso universitario”. La convezione con Catania segue quelle con gli ordini degli avvocati di Caltagirone, Caltanissetta, Enna e Gela, a beneficio degli studenti della Kore.