“Ci sorge un dubbio: dato che stamattina è stato chiuso il ponte di via Vincenzo Giuffrida per la caduta di calcinacci, dobbiamo temere che il sindaco Bianco abbatterà anche questo ponte?”

A dichiararlo sono gli esponenti de Il Tavolo commentando la chiusura del cavalcavia di Via Giuffrida per la caduta di calcinacci e per verificare se può reggere al peso delle auto che sopra vi transitano.

“É l’ennesimo segnale che la città è sprofondata nell’abisso dell’incuria e della sciatteria, dopo decenni di governi di destra e sinistra che hanno massacrato i catanesi. Si aspetta una reazione dei cittadini che dicano “basta!”, reazione morale che nei momenti difficili ogni popolo trova dentro se stesso”, concludono gli esponenti.