Dopo la lunga pausa e dopo una campagna acquisti mirata e proficua i rossazzurri tornano al successo in campionato in una gara, contro Farmacia Paola, che sulla carta era a sfavore della formazione di Carlos Campos. E invece il cuore e la grinta di Marco Marletta e compagni hanno ribaltato il pronostico e Catania si propone come possibile sorpresa del girone di ritorno della Serie B. Al PalaNitta i rossazzurri si impongono 3 a 2 segnando a 4 dalla fine e riportandosi in vantaggio dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0 nel primo tempo. La vittoria del cuore.

LA PARTITA. Primo tiro verso la porta di Leo Mieli, pallone che sfugge al portiere ospite ma rimane sulla linea. Poco dopo ci prova Javi sugli sviluppi di una punizione, il portiere controlla. Catania sembra avere il piglio delle giornate migliori e Mieli ci prova ancora da lontano, senza fortuna. Javi e Mieli mostrano una discreta sintonia e da uno scambio veloce dei due giocatori nasce un’altra occasione per Catania: Mieli calci a lato. Dall’altro lato ci prova Chiappetta, ma Di Franco respinge senza particolari problemi. Il portiere rossazzurro si ripete poco dopo, ancora respingendo una conclusione dalla distanza. Incredibile, invece, l’occasione sprecata da Javi a 7 dalla fine del primo tempo: passaggio illuminante di Mieli che manda lo spagnolo solo davanti al portiere, la conclusione, però, non è precisa. La partita è intensa con occasioni da una parte e dall’altra: i protagonisti del primo tempo sono i portieri che chiudono il lucchetto delle proprie porte. Il portiere del Paola, però, si deve arrendere alla doppia conclusione di Ienne su calcio di punizione: la prima respinta, la seconda, di punta, in rete. Catania in vantaggio, meritatamente. Rossazzurri che potrebbero raddoppiare a conclusione di un contropiede, ma il tiro di Marletta scheggia la traversa e finisce fuori. Paola finisce il bonus dei falli e al primo tiro libero Catania raddoppia: il portiere intercetta il tiro di Javi, ma la palla rotola in rete per il 2 a 0 che esalta i pochi ma buoni del PalaNitta. Nei primi secondi della ripresa, Paola sfrutta la prima distrazione catanese e trova il gol con Chiappetta. I rossazzurri rischiano in avvio di ripresa sia perché Paola gioca con maggiore aggressività, sia per un calo di concentrazione immotivato. Di Franco si supera per togliere dalla porta una conclusione ravvicinata di Chiappetta, poi è Quinellato a sprecare il possibile pareggio. Gol che però arriva puntuale un minuto dopo con De Mura che dribbla anche Di Franco prima di concludere in rete. Catania ci mette un po’ a riprendersi dal colpo e a riorganizzare le idee: i rossazzurri si rivedono dalle parti del portiere ospite, ma continuano a rischiare in difesa. Molti falli e molte interruzioni nel secondo tempo. Campos schiera il portiere di movimento per provare a vincere: Ienne salva di petto un pallone destinato alla rete poi è Marletta a gettare in pallone in rete a conclusione di un’azione praticamente perfetta. Ultimi 4 minuti di gioco: Catania deve difendere a denti stretti un vantaggio prezioso, anzi fondamentale. Ancora Marletta ha tra i piedi il pallone del doppio vantaggio ma La Rocca compie un vero miracolo e devia fuori. Si soffre, ed è giusto che sia così. Anche Paola tenta la carta del portiere di movimento per cercare il pari, mentre Marletta in acrobazia a 40 secondi dalla fine rischia di segnare il quarto gol per Catania. Ultimi secondi di tremenda attesa, fino alla sirena finale che regala la tanto sospirata vittoria per Catania

LE DICHIARAZIONI. Carlos Campos, allenatore Catania: “I nuovi innesti ci hanno permesso di avere più alternative rispetto a prima. Non voglio esaltarmi per una vittoria perché una settimana non cambia certo tutto, però credo che la strada sia quella giusta.

Marco Marletta, capitano Catania: “Sono contento per la vittoria, per la prestazione e per quello che abbiamo dato in campo. Non so dove può arrivare questa squadra, ma sono certo che daremo del filo da torcere a tutti nel proseguo del campionato”

Eric Ienne, centrale Catania: “Gol e vittoria all’esordio, certo non poteva andare meglio per me. Questa squadra ha delle ottime potenzialità e credo che possa anche risalire la classifica e tentare la scalata ai playoff”.

DECIMA PER IL MARITIME. Maritime Augusta 10 e lode. I biancoblu impongono per 8 a 0 a Bisceglie e conquistano la decima vittoria consecutiva. La squadra allenata dallo spagnolo Miki Garcia Belda continua a marciare a punteggio pieno e prosegue la sua corsa solitaria in testa alla classifica, pur con una gara giocata in meno (la sfida esterna con il Ciampino Anni Nuovi). I punti di vantaggio sulla seconda (la Meta) restano 5 e sabato prossimo il calendario riserva proprio la sfida Maritime-Meta.

I COMMENTI POST GARA. Coach Miki Garcia Belda. “E’ stata una bellissima partita e stiamo ritornando a giocare molte bene; la gara importante per il campionato però è quella di sabato prossimo contro la Meta. Da due settimane ci alleniamo molto bene e stiamo recuperando la forma della prima parte della stagione”.

Diego Mancuso. “È stata una partita interpretata nel modo giusto dall’inizio. Dopo aver trovato il primo gol è stato più semplice, anche se nel primo tempo abbiamo rischiato in diversi contropiede. Abbiamo imposto un ritmo intenso e controllato la gara con una prestazione di alto livello. Sono molto felice di aiutare la mia squadra anche grazie alle due reti e spero di continuare così”.

Xuxa Zanchetta. “Abbiamo fatto una gran partita dall’inizio alla fine , non mi aspettavo un vittoria cosi larga: però quando si fa bene il nostro gioco per i nostri avversari è davvero difficile. Siamo migliorati tanto rispetto all’ultima partita, abbiamo alzato il ritmo di gioco e questo è stato un fattore fondamentale. Dobbiamo guardare sempre avanti e lavorare bene tutti giorni come abbiamo fatto fine adesso; mancano ancora tante partite, ma penso che siamo nella strada giusta e solo così arriveremo al nostro obiettivo”.

META. Vittoria anche per la Meta di San Giovanni la Punta che senza 5 titolari e con solo under in panchina gioca una gara perfetta e batte Barletta 6-5