La mossa a sorpresa del duo Garcia-Gavalda dà Scacco alla Meta. A 4’ dalla fine, sotto di un gol e con il fardello dei cinque falli sulle spalle, il Maritime centra l’impresa. A far la differenza la mossa di Miki e Manolo che attuano il 5v4 (Everton nel ruolo di portiere di movimento), mettono in difficoltà la Meta e conquistano il pari (3-3) con Lemine; i coach spagnoli insistono col 5v4, nonostante il pari, e il Maritime opera il sorpasso con Zanchetta (3-4). La situazione si inverte, il Maritime regge il 5vs4 della Meta, rischia il pari a 5 secondi dal termine, ma porta a casa la qualificazione al quarto turno di Coppa della Divisione.

LA GARA. I megaresi mettono la firma su una partita aspra, combattuta centimetro su centimetro; una contesa ricca di emozioni (compreso un rigore sbagliato per parte), spettacolare e decisa nei minuti finali. Meta avanti con un’autorete di Crema su tiro di Musumeci (1-0); il Maritime pareggia (1-1) con un’invenzione di Braga (girata e sfera nell’angolo). I biancoblu spingono a tavoletta e operano il sorpasso con uno splendido traversone di Crema deviato nella propria porta da Amoedo (1-2). La partita s’infiamma. Il Maritime spreca un rigore con Zanchetta, parato da Tornatore; identica sorte per il penalty calciato da Carmelo Musumeci che si stampa sulla traversa. Il risultato cambia poco dopo, con la Meta che conquista il pari con Amoedo (2-2), sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa subito il gran gol di Duda (ex di turno) che porta nuovamente avanti i padroni di casa (3-2). Il Maritime cerca la rete, ma non la trova e subisce anche l’inferiorità numerica per l’espulsione di Chimanguinho. La Meta resta in vantaggio sino a quattro minuti dalla fine, quando il Maritime ribalta il risultato attuando perfettamente il 5vs4 e andando in rete con Lemine e Zanchetta, nonostante il fardello dei cinque falli. Negli istanti finali la situazione si ribalta, la Meta attua il 5vs4 e sfiora il pari a 5 secondi dal termine con Amoedo che manca la deviazione vincente.

META SAN GIOVANNI LA PUNTA: Coco, Messina, Luigi Musumeci, Schacker, Gaetano Musumeci, Sanchez, Tornatore, Silvestri, Amoedo, Vega, Musumeci Carmelo, Duda Dalcin. All. Miki Garcia Belda.

MARITIME AUGUSTA: Dal Cin, Follador, Rossi, Spampinato, Everton, , Zanchetta, Crema, Lemine, Putano, Chimanguinho, Braga, Mancuso.

ARBITRI: Buscemi (Enna) e Burletti (Ragusa); crono Leanza (Acireale)

RETI: 4’40” pt autorete di Crema (Ma), 10’05 Braga (Ma), autorete di Amoedo 14,34” (Me), 16’04” Sanchez (Me); 53” s.t. Duda Dalcin (Me), 17’35” Lemine (Ma), 18’43” Zanchetta (Ma).

Note: espulsi Chimanguinho (d.a) al 12’06” s.t. e Coco 12’54” s.t. (dalla panchina).