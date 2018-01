La voglia di non fermarsi e la volontà assoluta di ripartire più forti di prima. nessuna difficoltà o incertezza nella vittoria questo pomeriggio della Meta bricocity che con pazienza ha battuto Futsal Bisceglie per 3-1. Gara complicata difficile ma gestita bene dai ragazzi di Samperi che non hanno mollato nemmeno il centimetro attaccando dal primo all’ultimo minuto. Bisceglie arroccato dietro per tutto il primo tempo che in maniera solida metteva la museruola agli uomini di Samperi. protagonista assoluto Sinigaglia il portiere dei pugliesi che nella prima frazione prendeva tutto a Dalcin, Carmelo Musumeci, Sanchez, Messina e Vega. Meta Bricocity che doveva rinunciare al pivot Amoedo non al meglio e provava un lavoro ai fianchi certosino che trovava giustizia dopo venti secondi della ripresa. Carmelo Musumeci sugli sviluppi di un angolo col destro all’angolino basso batteva Sinigaglia per il meritato vantaggio.

Strappo che apriva la gara con Bisceglie che gioco forza doveva aprirsi di più. Tornatore era lucido davanti alle conclusioni di Waltinho, stessa calma nella punizione procurata da Musumeci e poi trasformata da Vega su abile schema Dalcin-Musumeci. Decima rete per Vega e decima rete anche per il capitano che sulla massima pressione degli avversari a cinque dal termine trovava il colpo del tre a zero.

Bisceglie che nel finale scovava il jolly e rimetteva pressione, ma la Meta bricocity gestiva e portava a casa e con merito il settimo successo in stagione. 2018 che dunque consegna solidità di squadra, gambe esplosive e voglia di salvaguardare il prezioso secondo posto. Tre punti importanti con una dedica speciale a Paolo, il papà di Alejandro La Rosa, che combatte per riprendersi la propria vita.

FUTSAL DAY AD AUGUSTA. Oltre 110 bambini i che stamattina al palaJonio di Augusta hanno preso parte al “Futsal day”, l’innovativo progetto promosso dalla Divisione calcio a cinque e dedicato esclusivamente al futsal giovanile. L’evento è stato organizzato dal Maritime Augusta che è fra le 16 società italiane selezionate per ospitare l’appuntamento. In campo oltre ai baby delle formazioni locali, anche bambini in rappresentanza di società provenienti dalla Sicilia Orientale. E’ stata un’intera mattinata, dedicata a sessioni di allenamento e partitelle sotto lo sguardo attento dei tecnici qualificati presenti a bordo campo. Il sorriso e la felicità dei piccoli protagonisti scesi in campo hanno sancito la riuscita di un evento che il Maritime Futsal Augusta ha sposato con piena convinzione. L’iniziativa ha per partner oltre che Gems anche Rai Gulp che ha effettuato riprese su alcuni campi e manderà in onda dei servizi durante la sua programmazione.