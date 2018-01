Più che una semplice partita, molto più di un semplice derby. L’ennesima puntata della sfida fra Maritime Augusta e Meta mette in palio tre punti pesanti.Dopo i successi esterni conseguiti in campionato e Coppa della Divisione a San Giovanni La Punta, il Maritime affronta la squadra etnea al palajonio. La squadra di Miki si presenta al big match della giornata forte di un percorso netto in campionato (10 gare, 10 vittorie) e di 5 punti di vantaggio (con un gara in meno) che in un campionato breve come l’A2 di questa stagione, sono tanta roba. “Non ci possiamo nascondere, vincere contro la Meta significa fare un importante passo avanti in direzione della Serie A” dice capitan Everton che punta subito al sodo, sottolineando l’importanza del derby.

​ “La Meta ha un preciso stile di gioco e un buon possesso palla: le loro caratteristiche sono il contropiede e gli schemi che prevedono il lancio della sfera alle spalle della difesa avversaria. Noi però – prosegue Everton – ci siamo preparati bene. Nelle precedenti sfide siamo andati anche in svantaggio, ma siamo stati bravi a reagire bene”. Stavolta però si gioca al palajonio, fattore che può risultare determinante. “Giocare in casa ci aiuta – continua il capitano del Maritime – il pubblico è il nostro sesto uomo, ti dà una carica in più”. La parola passa a coach Miki Garcia Belda che fa il punto sullo stato di salute della squadra.

“Tutti i giocatori sono in perfetta e forma e a disposizione, siamo pronti per affrontare una partita molto importante e che può decidere il campionato. Abbiamo lavorato molto – prosegue il coach spagnolo – per preparaci al meglio: è stata una settimana speciale, probabilmente è la partita più importante della stagione. La Meta è una magnifica squadra, con un grandissimo allenatore ed è, soprattutto, una squadra difficile da battere”.