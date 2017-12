Tutto esaurito da giorni per il Concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini di Catania, che il primo gennaio vedrà sul podio un maestro del calibro di Gianluigi Gelmetti, direttore principale ospite del Teatro.

La soirée musicale avrà inizio alle ore 19 e, per venire incontro alla grande richiesta, la cittadinanza potrà seguirla in diretta streaming sul maxischermo di Vision Sicily in piazza Università, grazie al protocollo d’intesa stretto tra il Bellini e l’ateneo. La diretta verrà realizzata da Radio Zammù in collaborazione con i tecnici del teatro.

Gelmetti guiderà l’Orchestra e il Coro istruito da Gea Garatti Ansini, in un programma che spazierà dal valzer dei fasti austro-ungarici all’opera italiana. Nella sala del Sada risuoneranno gli echi viennesi di Johann Strauss figlio, evocati da brani celeberrimi come “Sul bel Danubio blu”, l’Ouverture dal “Pipistrello”, la travolgente “Tritsch-Tratsch-Polka”, insieme alla fastosa “Radetsky March” di Strauss padre.

A queste creazioni, manifesto dell’Austria Felix, si alterneranno alcune tra le pagine sinfoniche e corali più amate del repertorio operistico italiano: la Sinfonia da “La gazza ladra” di Rossini, il suggestivo coro “Va’ pensiero” dal “Nabucco” verdiano, e ancora lo struggente Intermezzo di “Cavalleria rusticana” e il solenne “Inno del Sole” da “Iris”, entrambe partiture di Mascagni; fino a “Bevo al tuo fresco sorriso” dalla “Rondine” di Puccini, un’anticipazione del titolo che – sempre sotto la direzione di Gelmetti – inaugurerà la Stagione lirica 2018. www.teatromassimobellini.it