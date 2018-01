Sono stati affidati in concessione gratuita per 20 anni alla Caritas diocesana alcuni beni immobili confiscati a Sebastiano Rampulla, morto nel 2010, trasferiti al Comune di Caltagirone per i quali era stato emesso un apposito bando a favore di associazioni e/o cooperative Onlus o altri organismi simili.

Si tratta di terreni agricoli per circa 32 ettari con annessi fabbricati rurali in località Renelle – Bongiovanni. La Caritas contempla un investimento di 1.116.000 euro (fondi propri per 200mila. Gli altri da acquisire attraverso finanziamenti pubblici e le entrate riconducibili alla ripresa dell’azienda agricola), finalizzati alla riattivazione dell’uliveto, del vigneto e del mandorleto, al recupero dei fabbricati con la realizzazione di un palmento e l’avvio di varie attività sociali.

Previsto l’impiego di una decina di operai. “Siamo contenti – sottolinea il sindaco Gino Ioppolo – che questi beni possano finalmente essere utilizzati secondo una funzione altamente sociale e produttiva, con molteplici ricadute positive”.