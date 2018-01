Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle numerose segnalazioni, presenta lo status del raccordo anulare tra Via Vincenzo Giuffrida e Viale Marco Polo. Cartolina di abbandono, degrado, sporcizia e incuria da ormai molto tempo.

Il Comitato Vulcania chiede all’Amministrazione Circoscrizionale e Comunale di eseguire interventi immediati di bonifica, prevenzione e repressione. La coordinatrice del Comitato, Angela Cerri, evidenzia come “ogni mattina si fermano diverse auto che abitualmente scaricano i rifiuti in questo tratto del raccordo anulare e in Viale M. Polo. Il risultato di ciò è ovviamente il comportamento censurabile di questi cittadini che non rispettano le norme, né l’ambiente né gli altri cittadini. Tutto ciò è anche dovuto alla totale assenza di controlli da parte degli organi preposti”.