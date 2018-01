“L’unico a non accorgersi che la nave affonda è proprio Enzo Bianco o forse preferisce far finta di niente allo scopo, com’è nel suo stile, di ingannare ancora una volta i cittadini” il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Manlio Messina, Ludovico Balsamo, Franco Saglimbene e Carmelo Nicotra commenta le dimissioni dell’assessore allo sport e alla scuola del Comune di Catania Valentina Scialfa.

“Già da tempo si registrano importanti defezioni nel gruppo di Enzo Bianco, non solo, gli assessori che in questi anni di DisAmminazione hanno preferito lasciare ma anche quelli come Porto che erano “capitani” di questo sindaco”.



Ieri è stata la volta di Valentina Scialfa che “elegantemente ha preso le distanze da questo primo cittadino, non solo dimettendosi, ma anche sottolineando nella lettera, dove restituisce le deleghe, di essere stata un tecnico senza appartenenze partitiche”.



“Quella di Bianco che ottusamente dice ancora di volersi candidare a sindaco di questa città è una mistificazione della realtà sgangherata che lo attornia e che interessa, purtroppo, Catania. Piuttosto l’ultima sua resistenza gli serve per scambiare un posto in paradiso”.