In occasione delle Festività di Sant’Agata la direzione di Polizia Municipale Utu ha predisposto una serie di provvedimenti di circolazione e di divieti di sosta e di transito in diverse aree del centro storico o delle zone dove si svolgerà la festa della Patrona, così come indicato anche dalla Questura di Catania Si tratta di provvedimenti temporanei utili a garantire ordine e sicurezza ai tantissimi cittadini e turisti che parteciperanno ai vari momenti della Festa.

In particolare nei giorni 3, 4, e 5 febbraio è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) nei tratti viari e nelle fasce orarie di seguito elencati:

piazza Della Borsa: dalle ore 10:00 di giorno sino a cessate esigenze; via Roccaforte, via Erasmo Merletta, via S.M. Del Rosario, via Raddusa e i tratti di via V. Emanuele e di via Garibaldi prospicienti piazza Duomo: dalle ore 14:00 di giorno sino a cessate esigenze; via Vittorio Emanuele e via Garibaldi (nei tratti prospicienti piazza Duomo): dalle ore 01:00 di giorno sino a cessate esigenze; piazza S. Francesco di Paola, piazza Dei Martiri, piazza Giovanni XXIII, via Conte di Torino, via Simeto, piazza Jolanda, piazza V. Emanuele: dalle ore 10:00 di giorno sino a cessate esigenze; piazza Carlo Alberto: dalle ore 12:30 di giorno sino a cessate esigenze; piazza Stesicoro, via Cappuccini e via Garofalo: dalle ore 14:00 di giorno sino a cessate esigenze; piazza Palestro: dalle ore 20:00 di giorno sino a cessate esigenze; via Vittorio Emanuele e via Garibaldi (nei tratti prospicienti piazza Duomo): dalle ore 06:00 di giorno sino a cessate esigenze; via Vittorio Emanuele, (tratto: da piazza Duomo a via S. Agata), via Raddusa, via Prefettura compresi gli incroci con Via Manzoni e con Via Etnea : dalle ore 10:00 di giorno sino a cessate esigenze; piazza Cavour, altezza Via Etnea, civ. 483 (compresi gli incroci con le vie Filocomo e Monserrato); via Caronda, altezza civ. 234 (compreso incrocio con la via Monserrato): dalle ore 00:00 di giorno sino a cessate esigenze; via Fragalà, via Biscari, via Vasta, via A. Di Sangiuliano (fino a piazza Manganelli), via Carcaci, via Montesano (da via Etnea a via S. Michele), via Pacini, via Litrico (ex Via Della Posta), via Umberto (da via Etnea a piazza Vittorio Emanuele), via De Felice (da via Etnea a via Zaccà), via Sisto, viale XX Settembre (da via Etnea a largo Dei Vespri), via Caronda, via G. A. Costanzo, via Della Mercede, via Zuccaro, via Cordaro, via Papale (da via Caronda a via Amore), via N. Fabrizi (da via Caronda a via Amore), via Puleo, vicolo Tosto, via Monserrato (da via Empedocle a via Amore), via Fondaco, via Caronda (da via Camarda a via Etnea), via Al Borgo, via Consolazione (da via Etnea a via Epicarmo): dalle ore 14:00 di giorno sino a cessate esigenze; via Etnea incrocio via A. Di Sangiuliano (Quattro Canti), via A. Di Sangiuliano (da via Etnea a via S. Maddalena ; compreso incrocio via Manzoni); via S. Maddalena (altezza Via S. Elena); Via Clementi (altezza Ingresso Ospedale Santa Marta): dalle ore 24:00 di giorno sino a cessate esigenze;

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli (eccetto Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso in emergenza) nei stessi tratti viari e fasce orarie. Inoltre nei giorni 3 – 4 e istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, in alcune delle vie e piazze cittadine così come disposto dalla Questura di Catania e dal Comando di Polizia Municipale, in particolare:

È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, per tutti i veicoli, nelle fasce orarie e in ambo i lati (eccetto dove diversamente specificato) dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di giorno nelle strade e piazze di seguito indicate: Via Dusmet, (tratto:Via Porticello – Porta Uzeda);Via Calì, (tratto: Via Dusmet – Piazza Cutelli);

Via Vittorio Emanuele, (tratto: Piazza Cutelli – Piazza Dei Martiri); Via Ventimiglia (tratto: Via Antonino Di Sangiuliano – Piazza Cutelli) Piazza Dei Martiri, lato Nord; fVia VI Aprile, (tratto: Piazza Dei Martiri – Piazza

Giovanni XXIII, in entrambi i lati e corsie); Piazza Giovanni XXIII, lato Ovest; Viale Della Libertà, (tratto: Piazza Giovanni XXIII – Piazza Iolanda); Via Umberto, (tratto: Piazza Iolanda – Via Grotte Bianche); Piazza S. Francesco Di Paola, Piazza Dei Martiri, Piazza Giovanni XXIII: dalle ore 10:00 di giorno e sino a cessate esigenze;

Piazza Carlo Alberto: dalle ore 12:00 di giorno e sino a cessate esigenze; Piazza Stesicoro: dalle ore 14:00 di giorno e sino a cessate esigenze;

Dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di giorno in: Via Cappuccini; Via Garofalo; Via S. Maddalena (tratto:Via Roccaromana – Via S. Elena); Piazza Palestro, dalle ore 20:00 di giorno e sino a cessate esigenze;

Dalle ore 16:00 di giorno alle ore 06:00 di giorno in: Via Vittorio Emanuele (tratto: Via Plebiscito – Piazza Risorgimento); Via Garibaldi (tratto: Piazza Crocifisso Maiorana – Via Fortino Vecchio).

dalle ore 12:00 alle ore 21:00 di giorno in: Via Plebiscito (tratto: Via Torre Del Vescovo – Via Santa Maddalena).

Dalle ore 00:01 alle ore 10:00 di giorno in: via Pardo; Via C. Colombo (tratto: Via Alcalà – Via Dusmet);

Dalle ore 00:01 fino a cessate esigenze di giorno in: Via Auteri (per un tratto di metri 100);

Via Garibaldi (tratto: Piazza Duomo – Via Mazzini);

Dalle ore 10:00 di giorno e sino a cessate esigenze in:

Via Vittorio Emanuele, (tratto: da Piazza Duomo a Via S. Agata); Via Raddusa

Dalle ore 8:00 di giorno e sino a cessate esigenze in: Via Manzoni, (tratto: da Via Prefettura a Via A. Di Sangiuliano);

Dalle ore 24:00 di giorno e sino a cessate esigenze in: Via A. Di Sangiuliano (incrocio con Via Manzonie tratto da P.zza Manganelli a Via S. Maddalena); Quattro Canti di Via Etnea; Via S. Maddalena, (da Via S. Elena a Via A. DiSangiuliano), Via Clementi, (da Via S. Maddalena a Via C. Ardizzone);

Dalle ore 00:01 di giorno e sino a cessate esigenze in: Piazza Cavour, (carreggiata ovest, da Via Filocomo a Via A. Longo), Via A. Longo (da Piazza Cavour a Via S. Nicolò al Borgo), Via Etnea (da Piazza Cavour al civico 483), Via Caronda (dal civico 234 a Via Monserrato), Via Monserrato (da Via Etnea al civico 39);

Dalle ore 14:00 di giorno e sino a cessate esigenze in: Via Fragalà, Via Biscari, Via Vasta, Via A. Di Sangiuliano (da Piazza Manganelli a Via Manzoni), Via Carcaci, Via Montesano (da Via Etnea a Via S. Michele), Via Pacini, Via Della Posta, Via Umberto (da Via Etnea a Piazza Vittorio Emanuele), Via Andronico, Via De Felice (da Via Etnea a Via Zaccà), Via Sisto, Viale Xx Settembre (da Via Etnea a Largo Dei Vespri), Viale Regina Margherita (da Via Etnea a Via Sant’Euplio), Via G. A. Costanzo, Via Della Mercede, Via Zuccaro, Via Cordaro, Via Papale (da Via Caronda a Via Amore), Via N. Fabrizi (da Via Caronda a Via Amore), Via Puleo, Vicolo Tosto, Via Monserrato (da Via Amore a Via Etnea), Via S. Nicolò Al Borgo (da Via Etnea a Via A. Longo), Via Fondaco, Via Caronda (da Via Camarda a Via Etnea), Via Borgo, Via Consolazione (da Via Etnea a Via Epicarmo).

L’ufficio di Protezione civile, ha predisposto in concomitanza dei vari momenti della Festa nelle varie giornate, rispettivamente:

3 febbraio

Con effetto limitato dalle ore 10:00 di giorno , sino a cessate esigenze, è istituito divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, nei seguenti tratti viari cittadini:

(OFFERTA DELLA CERA – CARROZZA DEL SENATO)

AREA PIAZZA DUOMO

Via Vittorio Emanuele Lato Ovest (fino a P.za S. F. D’assisi Compreso Via S. G. Al Duomo); Via Vittorio Emanuele Lato Est (fino a P.Zza S. Placido Compreso Via Raddusa e Via S. Agata); Via Garibaldi Lato Ovest (fino a Piazza Mazzini); Via S. Martino (Chiusura); Via Spadaro Grassi (Chiusura); Piazza Duomo (fino a Porta Uzeda);

AREA DI PIAZZA UNIVERSITÀ

Via S. Maria Del Rosario (fino a Via Asilo S. Agata); Via Roccaforte (fino a Via S. Giuseppe Al Duomo); Via La Piana (fino a Via Bicocca); Via Euplio Reina (fino a Piazza Ogninella); Via Fragalà (fino a Via Mancini); Via Collegiata (fino a Via Manzoni); Via Vasta (fino a Via Mancini); Via Biscari (fino a Via Manzoni); Via Sangiuliano Lato Ovest (fino a Via Crociferi); Via Sangiuliano Lato Est (fino a Via Mancini); Via Prefettura (fino a Via Manzoni); Via Carcaci (fino a Via San Michele); Via Montesano (fino a Via Paternò – Via S. Michele); Via Minoriti (fino a Via Manzoni); Via Penninello (fino a Via Manzoni); Via Manzoni (chiusa Via Sangiuliano); Largo Santo Carcere-Via Colosseo (fino a Via Manzoni); Piazza Borsa- Via S. Euplio (fino a Via Pacini); Piazza Stesicoro Lato Est (fino a Corso Sicilia – Via C. F. Gambino).

Con effetto limitato dalle ore 20:00 di giorno , sino a cessate esigenze, è istituito divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, nei seguenti tratti viari cittadini:

(SPETTACOLI PIROTECNICI)

AREA DI PIAZZA DUOMO

Via Vittorio Emanuele Lato Ovest (fino a Piazza S. Francesco D’assisi Compreso Via S. G. Al Duomo); Via Vittorio Emanuele Lato Est (fino aPiazza S. Placido Compreso Via Raddusa E Via S. Agata); Via Garibaldi Lato Ovest (compreso Via Spadaro Grassi E Via San Martino fino a Piazza Mazzini); Porta Uzeda (fino a Piazzetta Pardo).

AREA DI PIAZZA UNIVERSITÀ

Via S. Maria Del Rosario (fino a Via S, Agata); Via Roccaforte (fino a Via S. Giuseppe al Duomo); Via Fragalà (fino a Via Mancini); Via Vasta (fino a Via Mancini); Via Penninello (fino a Via Manzoni); Piazza Università Lato Ovest (fino a Via Crociferi); Piazza Università Lato Est (fino a Piazza Scammacca e Piazza S. Placido); Via Collegiata (fino a Zona Via Crociferi); Via Biscari (fino a Zona Via Crociferi); Via Sangiuliano Lato Ovest (fino a Via Crociferi); Via Sangiuliano Lato Est (fino a Via S. Michele).

4 febbraio

Con effetto limitato dalle ore 04:00 di giorno , sino a cessate esigenze, è istituito divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, nei seguenti tratti viari cittadini:

AREA PIAZZA DUOMO (MESSA DELL’AURORA)

Via Vittorio Emanuele Lato Ovest (fino a Piazza S. Francesco D’Assisi compreso Via S. G. Al Duomo); Via Vittorio Emanuele Lato Est (fino a Piazza S. Placido Compreso Via Raddusa e Via S. Agata); Via Garibaldi Lato Ovest (compreso Via Spadaro Grassi e Via San Martino fino a Piazza Mazzini); Porta Uzeda (fino a Piazzetta Pardo).

area VIA DUSMET

Via Porticello (fino a Via Vittorio Emeanuele); Via Vecchia Dogana (fino a Via Del Vecchio Bastione); Via San Gaetano (fino a Via Vittorio Emeanuele); Via Porta Di Ferro (fino a Via Vittorio Emeanuele).

area piazza cutelli

Via Vittorio Emanuele Lato Ovest (fino a Via Landolina); Via Monsignor Ventimiglia (fino a Via Sangiuliano); Via Pedagaggi (libera); Via Serravalle (libera); Via Rabbordone (Libera); Via Terranova (libera); Piazza Dei Martiri (libera); Via Sangiuliano (libera); Via Tezzano (libera); Via Platamone (libera); Via Marchese Di Casalotto (libera); Via Luigi Sturzo (libera); Corso Martiri Della Libertà (libero).

area PIAZZA GIOVANNI XXIII

Via Archimede Lato Est (fino a Viale Africa); Via Archimede Lato Ovest (fino a Via E. De Nicola); Via D’amico Lato Est (fino a Viale Africa); Via D’amico Lato Ovest (fino a Via Campo Franco); Via Simeto (fino a Viale Africa); Via Scuto Costarelli (fino a Viale Africa); Via De Branca (fino a Via Campo Franco); Via Ursino (fino a Via Campo Franco); Via Scuto Costarelli (fino a Via Indaco); Via Raffineria (fino a Via Indaco); Via Conte Torino (fino a Via Alfonzetti); Piazza O. Respighi (chiusura); Via Pietro Mascagni Lato Est (fino a Via Sabotino); Via Gorizia (fino a Via Sabotino); Via Umberto Lato Est (fino a Via Sabotino)

area PIAZZA PRINCIPESSA JOLANDA

Via Andrea Costa Lato Nord (fino a Via Asilo Sant’Agata); Via Andrea Costa Lato Sud (fino a Via Vecchia Ognina); Via Gabriello Carnazza Lato Nord (fino a Via Enrico Pantano); Via Gabriello Carnazza Lato Sud (fino a Via Finocchiaro Aprile); Via Francesco Crispi Nord (fino a Via Enrico Pantano); Via Francesco Crispi Lato Sud (fino a Via Finocchiaro Aprile); Via Mons. Ventimiglia Lato Nord (fino a Via Enrico Pantano); Via Mons. Ventimiglia Lato Sud (fino a Via Finocchiaro Aprile); Via De Roberto (fino a Via Enrico Pantano); Via Giaconia (fino a Via Enrico Pantano); Via Aloi (fino a Via Enrico Pantano); Via Musumeci Lato Nord (fino a Via Enrico Pantano); Via Musumeci Lato Sud (fino a Via Finocchiaro Aprile); Via G. Oberdan Lato Nord (fino a Via Enrico Pantano); Via G. Oberdan Lato Sud (fino a Via Luigi Capuana); Via Vanasco (Libera); Via Grotte Bianche Lato Nord (fino a Via Enrico Pantano); Via Umberto (fino a Via Filippo Corridoni); Via Spampinato (libera); Via Luigi Capuana (fino a Via G. Oberdan); Via Giuseppe Verdi (fino a Via G. Oberdan); Via Pacini (fino a Via Filippo Corridoni).

AREA PIAZZA CARLO ALBERTO

Via Cosentino (fino a Via G. Puccini); Via Galvagna (fino a Piazza Sciuti); Via S. M. Betlemme (fino a Corso Sicilia); Via Gemmellaro (fino a Via Costarelli); Via Del Toscano (fino a Via Costarelli); Via Etnea Lato Nord (fino a Via Pacini); Via Etnea Lato Sud (fino a Via Sangiuliano); Piazza Borsa (fino a Via Pacini); Via S. Euplio (fino a Largo Paisiello).

AREA PIAZZA STESICORO (SALITA CAPPUCCINI)

Via Garofalo (Chiusura da Via Salita Cappuccini a Via S. Maddalena); Via Manzoni (fino a Via Penninello); Via S. M. La Grande (fino a Via Cimarosa); Via S. Maddalena (fino a Via Reclusorio Del Lume); Via S. M. Maddalena(fino a Via S. Elena); Via Orto Del Re (fino a Via San Vito); Via Orto San Clemente (fino a Via Reclusorio Del Lume); Via Nino Martoglio (fino a Via Reclusorio Del Lume); Via Torre Del Vescovo (fino a Via Antico Corso); Via Antico Corso (fino a Via Torre Del Vescovo); Via Lago Di Nicito (fino a Via Stellata); Via Daniele (fino a Via Fiorentino).

AREA VIA PLEBISCITO

Via S. Maddalena (fino a Via Reclusorio Del Lume); Via S. Maddalena (fino a Piazza S. Elena); Via Orto Del Re (fino a Via San Vito); Via Orto San Clemente (fino a Via Reclusorio Del Lume); Via Nino Martoglio (fino a Via Reclusorio Del Lume); Via Torre Del Vescovo (fino a Via Antico Corso); Via Antico Corso (fino a Via Torre Del Vescovo); Via Lago Di Nicito (fino a Via Stellata); Via Daniele (fino a Via Fiorentino); Via Botte Dell’acqua (fino a Piazza Annibale Riccò); Via Osservatorio (fino a Piazza Annibale Riccò); Via Carlo Forlanini (fino a Via Citelli); Via Santa Maria della Catena (fino a Via Acquedotto Greco); Via Grassi (fino a Via Acquedotto Greco); Via Dionisio Motta (fino a Via Acquedotto Greco; Via Vittorio Emenuele Lato Est (fino a Via Sardo); Via Plebiscito (fino a Via G. Garibaldi); Via Ittar (fino a Piazza Crocifisso Maiorana); Via Benanti (fino a Piazza Crocifisso Maiorana); Via Case Sante Lato Nord (fino a Via S. M. Della Catena); Via Case Sante Lato Sud (fino a Via Ferlito); Via Del Purgatorio Lato Nord (fino a Via Enrico Campisano); Via Del Purgatorio Lato Sud (fino a Piazza Palestro); Via Curia (fino a Via Acquedotto Greco).

AREA PIAZZA RISORGIMENTO – PIAZZA PALESTRO

Corso Dei Mille (fino a Via Della Cernaia); Corso Dei Mille (da Piazza Palestro fino a Via Aurora Fuochi D’artificio); Via Giusti (fino a Via Missori); Via Missori (fino a Via Giusti); Via Acquicella (fino a Via Gismondo); Via Del Purgatorio (fino a Via Vittorio Emanuele); Via Bianchi Lato Nord (fino a Via Vittorio Emanuele); Via Benanti (fino a Via Vittorio Emanuele); Via Ittar (fino a Via Vittorio Emanuele); Via Calanna (fino a Via Sacchero); Via Scalazza (fino a Via Sacchero); Via Sacchero (Libera).

AREA VIA GARIBALDI

Via G. Garibaldi Lato Est (fino a Via Fortino Vecchio); Via Plebiscito Lato Nord (fino a Via Vittorio Emanuele); Via Fortino Vecchio Lato Ovest (fino a Via Delle Calcare); Via Fortino Vecchio Lato Est (fino a Via Garibaldi); Via Piombai (fino a Via Delle Calcare).

AREA PIAZZA SAN CRISTOFORO

Via Juvara (fino a Via Delle Calcare); Via Belfiore (fino a Via Delle Calcare); Via Platania (fino a Via Delle Calcare); Via S. M. Delle Salette (fino a Via Delle Calcare); Via Mulino a Vento (fino a Via Delle Calcare); Via Gentile (fino a Via Di Giacomo); Via Angelo Custode (fino a Piazza Federico Di Svevia); Via Angelo Custode (fino a Via Plaia); Via Bufalo (fino a Piazza Federico Di Svevia).

AREA PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA

Via Cusumano (fino a Via Gramignani); Via Grimaldi (fino a Piazza Federico Di Svevia); Via Grimaldi (fino a Via Fornaciai); Via Fornai (fino a Via Fornaciai); Via Zurria (fino a Via Fornaciai); Via Zurria (fino a Via Casello); Via Cristoforo Colombo (fino a Via Alcalà); Via Scuto (fino a Via Zurria); Via Casello (fino a Via Zurria); Piazzetta Pardo (Chiusura); Via Lavadaie (fino a Piazza Borsellino); Piazzetta Pardo (rientro in Cattedrale).

5 febbraio

Con effetto limitato dalle ore 10:00 di giorno , sino a cessate esigenze, è istituito divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, nei seguenti tratti viari cittadini:

PIAZZA DUOMO (USCITA GIRO INTERNO)

Via Vittorio Emanuele Lato Ovest (fino a P.zza S. F. D’assisi compreso Via S. G. Al Duomo); Via Vittorio Emanuele Lato Est (fino a P.zza S. Placido compreso Via Raddusa e Via S. Agata); Via Garibaldi Lato Ovest (compreso Via Spadaro Grassi e Via San Martino fino a Piazza Mazzini).

PIAZZA UNIVERSITÀ

Via S. Maria Del Rosario (fino a Via S. Agata); Via Roccaforte (fino a Via S. Giuseppe Al Duomo); Via Fragalà (fino a Via Mancini); Via Vasta (fino a Via Mancini); Via Penninello (fino a Via Manzoni); Piazza Università Lato Ovest (fino a Via Crociferi); Piazza Università Lato Est (fino a Piazza Scammacca e Piazza S. Placido); Via Collegiata (fino a Zona Via Crociferi); Via Biscari (fino a Zona Via Crociferi); Via Sangiuliano Lato Ovest (fino a Via Crociferi); Via Sangiuliano Lato Est (fino a Via S. Michele); Via Carcaci (fino a Via San Michele); Via Montesano (fino a Via Paternò – Via S. Michele); Via Minoriti (fino a Via Manzoni); Via Manzoni (fino a Via Sangiuliano); Piazza Stesicoro (fino a Via S. G. Alla Grotta e Corso Sicilia); Via Costarelli (fino a Via S. G. Alla Grotta); Via Pacini Lato Est (fino a Piazza Del Carmine); Via Litrico (ex Via Della Posta) (fino a Via S. Euplio); Via Umberto (fino a Via Grotte Bianche); Via Argentina (fino a Via S. Euplio); Via Andronico (fino a Via S. Euplio); Via De Felice (fino a Via Grotte Bianche); Via Sisto (fino a Via Grotte Bianche); Viale XX Settembre Est (fino a Via Grotte Bianche); Viale XX Settembre Ovest (fino a Piazza Roma); Via G. Aurelio Costanzo (fino a Via M. Renato Imbriani); Via Papale (fino a Largo Rosolino Pilo); Via Nicola Fabrizzi (fino a Via Rindone); Via Cordaro (Chiusura); Via Puleo (Chiusura); Via Monserrato Lato Est (fino a Via M. Renato Imbriani); Via Canfora (fino a Via Scandurra); Via Caronda (fino a Via F. Camarda); Via Etnea (fino a Via F. Camarda).

PIAZZA CAVOUR (dalle ore 00:00 sino a cessate esigenze)

Piazza Cavour (fino a Via Filocomo); Via Monserrato Lato Ovest (fino a Via A. Longo); Via Cantarella (fino a Piazza Roma); Viale Regina Margherita (fino a Via S. Euplio); Via Rizzari (fino a Via S. Euplio); Piazza Stesicoro (fino a Piazza Borsa).

SALITA DI SANGIULIANO (dalle ore 24:00 di giorno sino a cessate esigenze)

Via Crociferi Lato Nord (fino a Via S. Elena); Via Gesuiti (fino a Via Rotonda); Via San Benedetto (fino a Piazza Asmundo); Via Teatro Greco (fino a Via Rotonda); Piazza S. Francesco D’assisi (fino a Via Vittorio Emenuele Lato Est); Piazza S. Francesco D’assisi (fino a Via Vittorio Emenuele Lato Ovest); Piazza Mazzini (fino a Via Auteri); Via Garibaldi (fino a Via S. Maria Delle Grazie); Via Dottore (fino a Via Gisira); Via Pardo (fino a Via Gisira); Piazza A. Di Benedetto (fino a Porta Uzeda).

Infine: istituito divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli (eccetto Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso in emergenza) nelle fasce orarie e in ambo i lati degli stessi tratti viari sopraindicati.