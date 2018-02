Dall’alba all’alba, in pratica 24 ore. Un giorno intero insieme a Sant’Agata per ultimare il giro esterno del 4 febbraio nel cuore della città. Dagli archi della marina a via Umberto, dal messaggio in piazza Stesicoro alla salita dei Cappuccini, poi la via Plebiscito e i fuochi del ‘Fortino’ ovvero di Piazza Palestro.

Un giro lungo ed estenuante che, come nel caso di quello interno del 5, ritarda ogni anno di più la sua conclusione, segno evidente che i devoti catanesi non riescono e non vogliono separarsi dalla Santa Patrona.

La giornata del 5 febbraio, anch’essa lunga ed estenuante comincerà con il Pontificale, il momento più alto dal punto di vista religioso. A celebrare sarà il Cardinale Bassetti, Arcivescovo metropolita di Perugia.

La diretta video dalla pagina facebook di Salvo La Rosa, con Francesco Lamiani e Vittoria Marletta, regia di Guido Pistone.