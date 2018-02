La festa di Sant’Agata entra nel vivo con il giro esterno del 4 febbraio, la fermata in Piazza Stesicoro con il messaggio dell’Arcivescovo e la storica salita dei cappuccini. Più tardi il passaggio in via Plebiscito fino all’arrivo in piazza Palestro a notte inoltrata.

Ecco la diretta dalla pagina facebook di Salvo La Rosa, con Francesco Lamiani e Vittoria Marletta per la regia di Guido Pistone.