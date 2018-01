Domenica 14 gennaio si celebrerà la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018. L’Ufficio per la pastorale dei migranti dell’Arcidiocesi di Catania, diretto dal diacono Giuseppe Cannizzo, propone una settimana di preghiera e appuntamenti che aiutino nella riflessione sul tema scelto quest’anno da Papa Francesco: “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”.

Mercoledì 10 gennaio, alle ore 20, nella chiesa Santa Maria Ogninella (pressi di Piazza Università), sarà celebrata la veglia di preghiera in memoria delle vittime del mare dei viaggi verso l’Europa. Appuntamento che da oltre dieci anni rinsalda il rapporto di fede e solidarietà con le comunità multietniche della città, in particolare con quelle cristiane di rito cattolico. La veglia, presieduta da Mons. Salvatore Genchi, Vicario Generale, sarà animata anche dagli stessi migranti: cingalesi, mauriziani, rumeni e nigeriani uniti in un solo credo. Durante la veglia saranno letti brani estratti dal messaggio di Papa Francesco con proposte e indicazioni concrete per una giusta politica dell’accoglienza e dell’integrazione: canali e visti umanitari, ricongiungimenti familiari, prima sistemazione dignitosa e libertà di movimento per i migranti.

Sabato 10 gennaio, alle ore 16, al campo sportivo San Leone Vescovo, spazio al consueto appuntamento sportivo con un mini torneo di calcio con squadre composte da migranti dello Sri Lanka e delle isole Mauritius.

Domenica 14 gennaio, culmine della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, alle ore 17.15, in Piazza Università, il raduno delle comunità multietniche in costume tradizionale e l’inizio della processione verso la Basilica Cattedrale dove alle ore 18, sarà celebrata la messa presieduta da monsignor Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania. In serata, infine, alle ore 20, è previsto in momento di fraternità presso l’oratorio San Filippo Neri.