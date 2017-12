Il sindaco di Catania Enzo Bianco si è recato nella sede della Multiservizi per fare gli auguri di Buone Feste ai lavoratori dell’azienda. Presente il presidente del Cda Giovanni Giacalone e i consiglieri Sebastiano Gazzo e Francesca Giuffrida.

Il Sindaco Bianco ha ringraziato la dirigenza ed i lavoratori per l’impegno e la passione, manifestando apprezzamento per la professionalità dimostrata dai dipendenti. Il Sindaco ha sottolineato come l’azienda si sia ormai risollevata, dopo aver rischiato il default, grazie al lavoro di squadra tra management, amministrazione comunale e organizzazioni sindacali e al senso di responsabilità dei lavoratori: hanno tutti consapevolmente dimostrato di essere coscienti come il futuro della Multiservizi sia nelle proprie mani. Un percorso comune che, dopo i tanti ostacoli superati, prospetta un 2018 sereno e pieno di positive aspettative.

Il sindaco Bianco e il presidente Giacalone hanno inoltre annunciato tra la soddisfazione dei lavoratori che dopo tanti anni gli stipendi di dicembre sono stati pagati prima di Natale. Catania Multiservizi S.p.A. è una Società partecipata al 100% dal Comune di Catania. Costituita nell’ , è operativa dal .

La “missione” affidata dall’azionista è: “La produzione di servizi di qualità in un’ottica di efficienza – efficacia – economicità e insieme stabilizzazione, promozione e sviluppo dell’occupazione e delle risorse umane”. Catania Multiservizi svolge attività di: pulizia e disinfezione, custodia non armata, manutenzione del verde, manutenzione strade, servizi manutentivi e traslochi.