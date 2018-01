Oltre 50mila visualizzazioni per l’arcipelago dei Ciclopi su Google Street View in appena 5 mesi. Un virtual tour realizzato grazie alle 47 fotografie scattate a fine luglio dello scorso anno sull’isolotto ciclopico e tre sul Faraglione Grande consentendo così alla Riserva naturale integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” e all’Area marina protetta Isole Ciclopi di essere accessibili anche in modalità street view.

A realizzarlo Danilo Caccia, collaboratore del team Street View di Google e Local Guide, fotografo certificato da Google, che ha connesso le 50 fotografie ricostruendo così il percorso che consente di esplorare a 360 gradi l’intero arcipelago di Aci Trezza.

Per accedere al tour virtuale basta collegarsi al link https://goo.gl/USXJS4.