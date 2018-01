La Coppa del Mondo di fioretto maschile sbarca a Parigi (FRA), dove da stamattina andrà di scena la quarta tappa stagionale. In pedana ci sarà anche il Campione Olimpico in carica Daniele Garozzo, che ha ormai recuperato completamente dall’infortunio subìto tre mesi fa.

Il fiorettista acese salterà la fase preliminare di oggi, in virtù del quarto posto nel ranking mondiale, che gli permetterà di partire direttamente dal tabellone principale della gara individuale di domani, sabato 20 gennaio.

Domenica 21 l’atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle sarà invece impegnato nella prova a squadre, completando così un fine settimana che si appresta a vivere con grande emozione: “Sono pronto – ha detto Daniele Garozzo al suo arrivo in Francia – , e mi sento in forma per affrontare questa tappa nel migliore dei modi. E’ sempre un piacere ed un privilegio gareggiare a Parigi, per me vincere qui rappresenta uno dei sogni della mia carriera. Sono felice di tornare a vivere una trasferta con la mia nazionale, dopo un periodo poco sereno come quello vissuto nei mesi scorsi”.