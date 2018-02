Botta e risposta. Il Lecce manda la scossa e il Catania risponde immediatamente. Continua la corsa a due nel campionato di Serie C: Catania e Lecce, seconda e prime divise solo da 4 punti. I salentini battono i casa il Catanzaro, il Catania risponde con un 2 a 0 sul difficile campo dell’Andria. Nonostante la pressione, dunque, i rossazzurri sono riusciti a imporsi senza particolari sforzi, giocando una partita senza sbavature. il 2 a 0, maturato tutto nel secondo tempo con i gol di Ripa e Mazzarani, è frutto del gioco di una squadra finalmente diventata cinica.

LA PARTITA. Lucarelli si affida al collaudato 3-5-2 con la coppia Ripa-Curiale in avanti; in campo anche il nuovo acquisto Porcino. La partita, e questo era ampiamente previsto, è complicata e lo si capisce fin dalle prime battute in cui il Catania ha difficoltà a imporre il proprio gioco.

Di occasioni concrete nel primo tempo se ne vedono davvero poche: un tiro dalla distanza per i padroni di casa, un colpo di testa di Blondett per il Catania.

In avvio di ripresa Croce ha la grande occasione per portare in vantaggio l’Andria, ma si fa riprendere dalla difesa etnea. La risposta del Catania è di quelle che fanno male: colpo di testa perfetto di Ripa su cross di Porcino e vantaggio rossazzurro. Situazione dell’Andria che si complica quando Esposito viene espulso e lascia in 10 i padroni di casa.

Catania sul velluto, Catania che sfiora il gol con Curiale che, da ottima posizione, manda fuori. Dopo il vantaggio i rossazzurri controllano, anche perché l’Andria, in 10, non punge più di tanto.

Nel Catania entra Mazzarani e il numero 32 ci mette pochissimo a farsi notare: primo pallone toccato, secondo gol del Catania su assist perfetto di Porcino, immediatamente integrato nel gioco del Catania. Nel finale Pisseri salva la porta con un prodigioso intervento. Finisce 2 a 0 per il Catania che continua a rimanere nella scia del Lecce.

foto calciocatania.it