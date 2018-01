Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in viale Moncada nel quartiere periferico di Librino, a Catania. per visitare gli orti urbani. Ad accompagnare il Presidente ci sono il sindaco di Catania Enzo Bianco, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il Presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche. Il Capo dello Stato, successivamente si recherà all’inaugurazione di una rotonda intonata a Carlo Azeglio Ciampi. E’ la prima volta che un Presidente della Repubblica fa visita a Librino”Siete un punto di riferimento importante per i giovani del quartiere”. Queste le parole rivolte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Piero Mancuso, della della societa’ di rugby ‘I Briganti’.

L’undici gennaio, la struttura, è andata distrutta in un incendio doloso. Si tratta della ‘House club’ che e’ anche luogo di aggregazione giovanile.

Adesso Mattarella, nello stesso quartiere, si trova alla rotatoria realizzata vicino al costruendo ospedale San Marco, che sarà intitolata allo scomparso presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Il Capo dello Stato si recherà poi nella biblioteca Civica Ursino Recupero ospitata nell’ex monastero dei Benedettini, dove e’custodita, tra gli altri, la preziosa e rara Bibbia miniata del Cavallini, ritenuta tra le cinque piu’ belle al mondo.

La visita di Mattarella si concludera’ in serata al Teatro Massimo ‘Vincenzo Bellini’ dove assistera’allo spettacolo che inaugura la stagione lirica: la prima de ‘La rondine’ di Puccini, una nuova produzione del maestro Gianluca Gelmetti.