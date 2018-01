Catania è pronta per la visita del capo dello stato, Sergio Mattarella, che condenserà in un pomeriggio tutti i suoi impegni istituzionali nel capoluogo etneo. Al suo arrivo a Librino il Presidente della Repubblica, alle ore 15 circa, visiterà gli orti urbani ubicati nel viale Moncada, dove incontrerà alcuni gestori degli spazi in concessione.

Il momento istituzionale sarà quello della cerimonia di intitolazione di uno dei viali del quartiere allo scomparso Presidente Carlo Azeglio Ciampi, previsto alle ore 16, nella rotonda che unisce il viale Moncada con quello che sarà dedicato allo scomparso Presidente ( ex circonvallazione ovest). Librino, per l’occasione, si è rifatta il look e numerose arterie del quartiere sono state riasfaltate.

La visita di Mattarella proseguirà intorno alle 17 con la passeggiata all’interno dell’ex monastero dei

benedettini. In serata, invece, appuntamento al Teatro Massimo Bellini per la messa in scena della ‘Rondine’ di Puccini, che inaugura la stagione del maggiore teatro catanese.