L’attuale Sindaco di Licodia Eubea,Giovanni Verga, e la ex dirigente responsabile degli affari genarali del comune, Anna Cultrona, moglie dell’ex Sindaco Manfredi Lo Blanco nonché sostenitore della campagna elettorale del Verga alle ultime elezioni del Giugno scorso, sono coimputati nel procedimento in corso al Tribunale collegiale di Caltagirone, con l’accusa di abuso d’ufficio in concorso e continuato.

Nei giorni scorsi si è aperto il dibattimento con la contestuale ammissione delle richieste di prove avanzata dalle parti presenti e il consenso della difesa degli imputati, l’Avv. Enzo Trantino e Avv. Alfredo Scozzarella per il sindaco Verga e l’avv. Ivan Albo per la Dr.ssa Cultrona, di acconsentire l’esame degli imputati e di voler rispondere alle domande.

La vicenda nasce da due denunce-querele presentate dal consigliere di minoranza Salvatore Accardi e dall’ex Sindaco Nunzio Li Rosi, rappresentate in aula dall’Avv. Luca Falcone, che riferivano come subito dopo l’elezione di Verga a Sindaco di Licodia Eubea nel maggio 2012, questi avrebbe nel successivo mese di settembre “nominato e promosso “ con provvedimento sindacale, Anna Cultrona Dirigente di cat. “D” responsabile dell’area affari generali e vice segretario comunale, senza, secondo l’accusa, che ne avesse i requisiti soggettivi e oggettivi, dato che non esisteva, a loro dire, all’interno della struttura organizzativa del comune il servizio affari generali e, inoltre, incompatibile in quanto la stessa era rappresentante sindacale.

Nei giorni scorsi sono stati ascoltati due testi dell’accusa , ufficiali di Polizia Giudiziaria che hanno condotto le indagini, confermando la tesi accusatoria avanzata dal sostituto procuratore in aula da Santisi .

Le parti civili costituite verranno sentite alla prossima udienza fissata per il 27 febbraio 2018.