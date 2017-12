I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, hanno arrestato Orazio Gallipoli di 37 anni, Paolo Filippo Costarelli di 27 anni, Rosario Caggegi di 28 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

Medesimo modus operandi per il terzetto. Con il volto travisato da passamontagna e pistole in pugno facevano irruzione negli obiettivi da colpire. Uno di loro rimaneva di guardia all’ingresso del supermercato mentre gli altri due, puntando le armi contro la cassiera di turno, prendevano di peso le casse fuggendo poi via a bordo di una Peugeot 209 di colore grigio.

Tre in ordine di tempo le rapine scoperte dai carabinieri: 25 ottobre 2017 al supermercato “MD” di Via Marchesana ad Aci Sant’Antonio; 2 Novembre 2017 al supermercato “Spaccio Alimentare” di Via Sant’Onofrio ad Aci Sant’Antonio; 4 novembre 2017 al supermercato “Decò” di Via Santi Bonaccorsi in Aci Catena; con un bottino complessivo stimato di circa 5.000 euro.

Grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nei vari esercizi commerciali e la comparazione delle caratteristiche somatiche dei malviventi che abbinata alla conoscenza da parte dei carabinieri dell’humus criminale operante nella zona, si è potuto raffigurare un quadro probatorio a carico della banda che condiviso appieno dall’Autorità Giudiziaria ha consentito l’emissione del provvedimento restrittivo.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.