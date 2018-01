Questa notte, più squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono intervenute per un violento incendio sviluppatosi nei locali dell’Associazione sportiva “I Briganti”, in via del Giaggiolo a Librino.

L’intera superficie dei locali, di oltre 300 mq, è stata coinvolta dall’incendio che, già all’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, si presentava generalizzato e ben alimenta.

Dai primi accertamenti condotti sui luoghi si ritiene che le cause dell’incendio possano essere ricondotte ad un’azione volontaria esterna.