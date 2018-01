I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 21enne Antonio Paratore , poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad osservarlo pazientemente mentre in Piazza Cutelli prendeva l’ordinazione dal cliente di turno per poi dirigersi al civico 64 di Via Sorrentino. Qui entrava nella palazzina e, possedendone le chiavi, apriva una cassetta postale da dove prelevava le dosi di stupefacente da consegnare all’acquirente in cambio di denaro.

Terminate le dosi all’interno della cassetta postale si avviava verso un’Apecar abbandonata, parcheggiata proprio di fronte al civico 64, mezzo in cui nascondeva la droga sfusa e l’attrezzatura utile al suo confezionamento. All’interno del veicolo preparava le dosi da disporre nella cassetta postale.

L’intervento a sorpresa e l’immediata perquisizione personale, dei luoghi e mezzi indicati ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare: 1 busta in plastica contenente oltre mezzo chilo di “marijuana”; 2 bilancini elettronici di precisione; 1 rotolo di carta argentata; circa 300 euro in contanti incassati dalla precedente vendita della droga.

L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.