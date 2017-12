Il deputato regionale di Forza Italia Alfio Papale ha annunciato la presentazione all’Ars, nel Gennaio 2018, di una interrogazione per chiedere che la Regione Siciliana “proceda in tempi brevi all’approvazione del progetto della metropolitana nella tratta tra Misterbianco Centro – Paternò rimasto in sospeso da ben 2 anni”.

Papale ha definito “un traguardo importante per il territorio” l’arrivo dei finanziamenti del Cipe per la realizzazione della tratta Misterbianco centro – Piano Tavola/Belpasso.

“Così facendo – ha detto Papale – la metropolitana arriverà sino a Piano Tavola e con navette molto frequenti sarà collegato anche il centro di Belpasso. Ritengo che la metropolitana di Catania, quando sarà realizzata in tutta la sua interezza, dall’aeroporto fino a Paternò per un totale di circa 30 km, rappresenterà un’opportunità importante per la mobilità dei cittadini della provincia”.