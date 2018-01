Il miglioramento delle condizioni meteo e la riapertura di molte strade ha consentito agli oltre 150 tecnici di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, di intervenire per riparare le linee elettriche danneggiate, in provincia di Catania, dal forte vento e dalla caduta di rami e

alberi.

Le aree maggiormente interessate sono quelle di Mascalucia, Mascali, Pedara e Viagrande. L’azienda conta di

normalizzare il servizio elettrico in nottata. Il completamento delle diverse riparazioni in corso consentirà, infatti, nelle prossime ore, la progressiva rialimentazione delle forniture rimaste senza energia elettrica a causa del maltempo.

“Le forti folate di vento che si sono abbattute stanotte hanno colpito pesantemente il nostro territorio. Numerosi gli alberi sradicati, importanti i danni riportati agli impianti di illuminazione pubblica, considerevoli anche quelli patiti dai privati. Da stanotte la via Garibaldi, che collega Viagrande con Monterosso, è chiusa nel tratto da via Dietro Serra Chiuzza e a via Siracusa: in zona Blandano sono oltre una decina gli alberi secolari sradicati dal vento e finiti sulla strada”. Lo afferma il sindaco di Viagrande Francesco Leonardi.

“Già stanotte – continua Leonardi – siamo intervenuti insieme all’assessore alla Protezione Civile Carmelo

Gatto, ai volontari della Protezione Civile e dell’Aeop per chiudere al traffico la via Garibaldi. Da stamattina sono

all’opera le squadre delle Pubbliservizi, i tecnici dell’Enel, la Polizia Municipale, i tecnici comunali, i volontari della

Protezione Civile di Viagrande (Aquile Monteserra) e quelli di Trecastagni ed anche gli operatori della Mosema”. “Da Palermo – prosegue Leonardi – è giunta anche una squadra di Vigili del Fuoco, alla quale se ne aggiunta una seconda intorno alle 14. La situazione più critica, specie per la viabilità provinciale, è

propria quella di via Garibaldi in zona Blandano”.

“Alla luce di quanto abbiamo appurato – conclude Leonardi- siamo fortunati a fare il conto di danni solo materiali. Ci

tengo a ringraziare tutti coloro che sono incessantemente all’opera da stamattina per porre rimedio alle tante situazioni di emergenza. Da parte nostra siamo pienamente operativi e stiamo monitorando la situazione”.