E’ arrivata a Catania, con 513 migranti, Aquarius dell’associazione Sos Mediterranee e con a bordo personale di Medici senza frontiere. Sul posto le operazioni di controllo in attesa di quelle di sbarco.

Oltre 200 migranti, invece, sono approdati a Palermo con la nave spagnola ‘Santa Maria’. Sono in corso le operazioni di sbarco. Sulla banchina è in azione la task force per l’accoglienza.

(foto e video Marcella Chirchio)