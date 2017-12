Per l’edizione 2017 di”Natale in città” ecco il calendario degli appuntamenti culturali dal 28 dicembre al prossimo . Nel calendario vi sono anche altri eventi di vario tipo organizzati dall’Amministrazione Comunale e dall’assessorato ai Saperi e alla Bellezza Condivisa.

28 Giovedì

Piazza Università ore 11,30

Progetto D.A.M.E. Donne Arte Mondi in Evoluzione. Performance di ballo e arti circensi, concerto per archi.

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele,121 ‘Auditorium Concetto Marchesi’ ore antimeridiane, ore 18,30, ore 19,00 e ore 21,00

Progetto D.A.M.E. Donne Arte Mondi in Evoluzione. Ore antimeridiane animazione e Installazione fotografica nel portico del Palazzo della Cultura, ore 18,30 Performance di ballo e arti circensi, ore 19,00 concerto di musica classica dei giovani talenti selezionati dall’Associazione Musicale Cromatismi del Mediterraneo; ore 21,00 Concerto da camera. A cura Associazione Baco da Seta. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

29 Venerdì

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele,121 Auditorium Concetto Marchesi ore 16,30 INTEGRAZIONE

Presentazione del libro “Antologia di racconti sul Catania Calcio” a cura di Alessandro Russo. Ingresso libero

Museo Civico Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia ore 20,30

Concerto per chitarra di Agatino Scuderi, a cura dell’Associazione Sicilia Arte e Cultura. Ingresso a pagamento euro 5,00.

Teatro Massimo Bellini ore 20,30. Concerto ‘Il suono dell’immagine, da Rino Gaetano a Non essere cattivo; con Paolo Vivaldi musica dal vivo e proiezioni di estratti dalle fiction tv Rino Gaetano, La baronessa di Carini, La bella società, Edda Ciano e il comunista, K2, la montagna degli italiani, Gli anni spezzati, Olivetti – la forza di un sogno, Pietro Mennea – la freccia del sud, Non essere cattivo. Ingresso a pagamento.

Monastero e Chiesa dei Benedettini di S. Nicolò l’Arena- Piazza Dante, due repliche ore 19,00; ore 21,00

Percorso teatralizzato Mille Miglia Lontano a cura di Officine Culturali – ingresso a pagamento

30 Monastero e Chiesa dei Benedettini di S. Nicolò l’Arena Piazza Dante, due repliche ore 19,00 ore 21,00

Percorso teatralizzato Mille Miglia Lontano a cura di Officine Culturali – ingresso a pagamento

Museo Civico Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia ore 21,30. Rappresentazione teatrale Orfeo sulla sponda del fiume Stige di e con Salvatore Guglielmino, a cura dell’Associazione Culturale ArteExpò. Ingresso a pagamento euro 10,00.

31 Porticciolo di Ognina ore 10,00, San Silvestro a Mare Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto Catania

Dalle ore 22,00 da Piazza Stesicoro a Piazza Duomo, EVENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO

1 Lunedì

Teatro Massimo Bellini ore 19,00. Concerto di Capodanno, direttore Gianluigi Gelmetti, Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Ingresso a pagamento.

2 Martedì

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele Saletta Teatro – Scuola di recitazione Umberto Spadaro ore 20,30

Spettacolo teatrale e musicale Natale: La Storia nella storia a cura dell’Associazione Culturale Gravina Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

3 Mercoledì

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele,121 Saletta Teatro – Scuola di recitazione Umberto Spadaro ore 21,00

Concerto Jazz del Triton Jazz Trio di Antonio Petralia, a cura dell’Associazione Culturale Musikante. Ingresso a pagamento euro 5,00.

4 Giovedì

Museo Belliniano ed Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, ore 16,30. Rassegna cinematografica proiezione del film proiezione film per bambini, a cura dell’ Associazione Regionale Guide Sicilia. Ingresso a pagamento

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele, Auditorium Concetto Marchesi ore 17,30. Fiaba animata A Natale c’è posto anche per te di Daniela Melluso, a cura dell’Associazione Culturale Teatro e Storia. Ingresso a pagamento euro 5,00.

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele Saletta Teatro – Scuola di recitazione Umberto Spadaro ore 20,30. Spettacolo di danza Butoh Luci e Ombre di Valeria Geremia, a cura dell’Associazione Sicula Butoh. Ingresso a pagamento euro 10,00 e euro 7,00 ridotto.

5 Venerdì

Museo Civico Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia ore 21,00. Concerto Jazz di Antonella Catanese, a cura dell’Associazione Culturale Musikante. Ingresso a pagamento euro 7,00, euro 5,00 ridotto.

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele,121 Saletta Teatro – Scuola di recitazione Umberto Spadaro ore 19,00

Concerto del duo pianistico Rhapsosuite in Duet di Alberto Maria Giambello e Tania Cardillo, a cura dell’Associazione Centro Magma. Ingresso a pagamento euro 5,00.

6

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele,121, 123 Area LibroScambio Autobooks Piazza S. Placido ore 10,00 13,00. Piccoli lettori crescono, una festa dedicata ai bambini, con scambio di libri, letture animate e altre fantastiche sorprese. Porta un tuo libro da scambiare, troverai ad aspettarti la Befana con tanti altri nuovi racconti

Poi siediti comodo e ascolta la fiaba Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luìs Sepulveda, che ti trasporterà in volo sul mare e a sperimentare emozioni e creatività con il laboratorio espressivo in cui potrai divertirti a disegnare e colorare.

III Circoscrizione Borgo Sanzio, Parco Aldo Moro, ore 10,00 La Befana al Parco Aldo Moro. Museo Civico Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia ore 10,30 Laboratorio sulla mostra I tesori nascosti di Vittorio Sgarbi. A cura dell’Associazione Guide Catania. Ingresso a pagamento.

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele,121 – Saletta Teatro – Scuola di recitazione “Umberto Spadaro” ore 18,00

Recital teatrale “Mao, Belzebù e il Padreterno” di Nino Greco, regia di Alfio Guzzetta, a cura dell’Associazione Culturale Terreforti. Ingresso a pagamento € 5,00.

Museo Civico Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia ore 21,30

Counter Irish Projet (Angelo Strano, controtenore, Davide Sciacca, chitarrista) Recital chitarristico, a cura dell’Associazione Centro Magma. Ingresso a pagamento € 5,00.

7

Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele Saletta Teatro – Scuola di recitazione Umberto Spadaro ore 18,00

Spettacolo teatro-comic-cabaret GessoFava Show con Matteo Favara e Rosita Trovato, a cura dell’Associazione Culturale Truecolorsevents. Ingresso a pagamento euro 5,00.

Museo Civico Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia ore 21,30. VIII rassegna invernale alla Ricerca dell’Astronomia e della Musica Perduta Le stelle, l’Astrolabio e la Musica nel Medioevo di Andrea Orlando, a cura dell’Istituto di Archeoastronomia Siciliana. Ingresso a pagamento euro 10,00.