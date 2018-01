E’ una protesta che continua fin dall’inizio dell’anno scolastico quella degli studenti dell’istituto alberghiero di Catania, Karol Wojtyla, costretti ai turni pomeridiani dalla mancanza di aule e dal sovraffollamento.

Non sono bastati gli scioperi, i cortei, le manifestazioni in piazza: i ragazzi esasperati hanno deciso di occupare perchè si dicono stanchi delle promesse non mantenute da istituzioni e dirigente scolastico. Una ventina di studenti, quindi, hanno occupato il plesso che sorge nei pressi dell’Istituto Nautico, lasciando fuori i professori e aspettando qualche risposta.

Il nodo sono le aule, anzi la mancanza di aule: ai ragazzi, infatti, sarebbe stato promesso che già da quest’anno scolastico l’istituto avrebbe potuto usufruire delle aule dell’ex Leonardo Da Vinci. Promessa evidentemente non mantenuta, se è vero, come spiega una mamma, che “il Prefetto in persona ha confermato che non esistono, al momento, possibilità di avere ulteriori aule o plessi in altre strutture di Catania”.