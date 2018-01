I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di TERRANOVA Carmelo, 44enne di Palagonia, già ai domiciliari, e FRATULLO Antonio Giovanni, 54enne di Scordia, già detenuto nel carcere di Bicocca.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività del ROS di Catania che ha permesso di raccogliere elementi e fonti di prova a carico dei medesimi, in relazione alla loro appartenenza alla famiglia mafiosa “Santapaola – Ercolano” di Catania per quanto riguarda il 44enne e la consorteria mafiosa della famiglia “Nardo” di Lentini (SR) per quanto riguarda il 54enne, con responsabilità in ordine ad una serie di delitti in cui si sono avvalsi della forza intimidatrice del vincolo mafioso.

Il 44enne è stato associato nel carcere di Bicocca dove i militari hanno notificato l’ordinanza anche al 54enne.