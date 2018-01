L’Ekipe Orizzonte vince nettamente la prima partita della seconda fase di Coppa Campioni, battendo 15-4 il Lille tra le mura amiche della Piscina “Francesco Scuderi” di Via Zurria (CT).

Le catanesi archiviano quindi agilmente l’incontro inaugurale del Girone F contro le francesi, che avevano vinto il primo tempo per 1-2. La reazione delle rossazzurre è stata però immediata e le padrone di casa hanno conquistato il secondo parziale per 4-2, spazzando via le avversarie nelle ultime due frazioni di gioco, vinte entrambe con un travolgente 5-0.

È stata la partita d’esordio del portiere statunitense Ashleigh Johnson con l’Ekipe Orizzonte, che oggi ha avuto Capitan Arianna Garibotti e Roberta Bianconi come top-scorer con quattro gol ciascuno. Due reti anche per Carolina Ioannou, una a testa per Rosaria Aiello, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Sabrina Van der Sloot e Sofia Lombardo.

Questa l’analisi del coach dell’Ekipe Orizzonte al termine del match: “Com’era prevedibile – ha detto Martina Miceli – , all’inizio siamo state molto contratte, poco lucide in attacco e davvero poco aggressive in difesa. C’era da aspettarselo, ma domani dovremo cambiare passo perché la qualità dell’avversario è certamente differente. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa di carino nel terzo e nel quarto tempo, però abbiamo davvero tanto da migliorare. Mi fa piacere sottolineare che la piscina era piena già a partire da oggi e che l’organizzazione è stata perfetta. Desidero quindi ringraziare i tifosi, tutto il nostro staff a partire dalla nostra Tania Di Mario, perché è stato fatto un lavoro straordinario, così come mi sento in dovere di rivolgere un ringraziamento particolare a Massimo Di Salvatore, per aver messo a disposizione la piscina Francesco Scuderi per un evento così importante come questo”.

Oggi alle 17:00 l’Ekipe Orizzonte affronterà il Matarò nella seconda giornata del Girone F. Nell’altro incontro di oggi le spagnole hanno sconfitto 10-6 le russe del Khanty Manstsysk.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-LILLE 15-4

Parziali: 1-2; 4-2; 5-0; 5-0

Ekipe Orizzonte: Johnson, Ioannou 2, Garibotti 4, Bianconi 4, Aiello 1, Grillo, Palmieri 1, Marletta 1, Van der Sloot 1, Morvillo, Riccioli, Lombardo 1, Schillaci. All. Miceli

Lille: Terefou, McKee 2, Le Roux, Stawikowski, Amorosa, Loughlin, Barbieux, Tardy 1, Ouchache, Barr, Deschampt 1, Jaskova, Chabrier

IL CALENDARIO DEL GIRONE F:

Venerdì 19 gennaio

Ore 18:30 Lille-Ekipe Orizzonte 4-15

Ore 20:30 Matarò-Khanty Manstsysk 10-6

Sabato 20 gennaio

Ore 17:00 Matarò-Ekipe Orizzonte

Ore 19:00 Lille-Khanty Manstsysk

Domenica 21 gennaio

Ore 10:00 Matarò-Lille

Ore 12:00 Ekipe Orizzonte-Khanty Manstsysk

Classifica: Ekipe Orizzonte e Matarò 3, Khanty Manstsysk 0.

Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accedono ai quarti di finale (andata 24 febbraio e ritorno 17 marzo) che qualificano alla Final Four (20-21 aprile in sede da stabilirsi).

Le partite dell’Ekipe Orizzonte verranno trasmesse in diretta televisiva su Ultima TV, canale 87 e 877 del digitale terrestre, e sulla pagina Facebook ufficiale della società rossazzurra.