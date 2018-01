Sette anni dopo l’ultima volta, Catania e l’Ekipe Orizzonte torneranno ad organizzare ed ospitare con grande orgoglio uno dei gironi di Coppa Campioni di pallanuoto femminile. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, la Piscina “Francesco Scuderi” di Via Zurria (CT) farà infatti da cornice al Girone F della seconda fase.

Insieme all’Ekipe Orizzonte ci saranno anche le spagnole del Matarò, le francesi del Lille e le russe del Khanty Manstsysk, che si contenderanno con le catanesi i due posti validi per l’accesso ai quarti di finale (andata 24 febbraio e ritorno 17 marzo), dai quali usciranno poi le qualificate alla Final Four del 20 e 21 aprile.

Il conto alla rovescia è quindi partito ufficialmente, da venerdì Catania farà da teatro ad uno dei momenti più importanti della maggiore competizione continentale di pallanuoto femminile.

Ci si attende quindi come sempre il pubblico delle grandi occasioni, per un sostegno che tifosi, appassionati e curiosi non hanno mai fatto mancare alla società più titolata d’Europa.

ECCO IL CALENDARIO DEL GIRONE F:

Venerdì 19 gennaio

Ore 18:30 Lille-Ekipe Orizzonte

Ore 20:30 Matarò-Khanty Manstsysk

Sabato 20 gennaio

Ore 17:00 Matarò-Ekipe Orizzonte

Ore 19:00 Lille-Khanty Manstsysk

Domenica 21 gennaio

Ore 10:00 Matarò-Lille

Ore 12:00 Ekipe Orizzonte-Khanty Manstsysk

L’evento verrà trasmesso in diretta televisiva su Ultima TV, canale 87 e 877 del digitale terrestre, e sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ekipe Orizzonte.