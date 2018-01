Niente da fare per Messaggerie Bacco Catania che a Roma, contro la Ceramica Scarabeo, prima in classifica del Girone Bianco, perde 3-0 in una partita durata un’ora e mezza.

Mister Rigano manda in campo il sestetto rodato con Juan Ignacio Finoli, Danilo De Santis, Francesco Sideri, Matteo Pizzichini, Dusan Bonacic, Leonardo Razzetto ed il libero Emanuele Spampinato. Ma per i giocatori etnei il primo set è da dimenticare. Dopo una primissima fase in pareggio si lasciano distaccare dai padroni di casa senza riuscire a riprendere la corsa. Il coach tenta dei cambi facendo entrare Mauricio Zanette al posto di De Santis e Andrea Torre su Sideri, ma la musica non cambia. La prima palla set arriva (24-12) viene annullata due volte, ma poi le squadre tornano in panchina per la pausa (25-14).

Nel secondo set i rossazzurri entrano in campo con uno spirito diverso. De Santis spara dalla seconda linea mandando la ricezione capitolina direttamente in tribuna (2-2), un primo tempo di Razzetto conferma la lucidità ritrovata (4-4). Catania comincia a lavorare meglio nella ricostruzione del gioco, ma anche in ricezione. Bonacic fa un ottimo lungolinea che viene toccato dal muro avversario (12-11) e permette ai suoi di non perdere la scia. Poi il primo arbitro assegna due cartellini rossi al Catania, uno per protesta e il secondo per tempo di gioco prolungato. Due punti a favore della Roma che pesano come piombo (14-11). E’ bravo De Santis a riprendere il gioco (14-12), Zanette approfitta dell’ottima ricezione di Spampinato (15-13), Bonacic contrattacca in pipe (14-14). Pizzichini chiude a muro un altro punto (19-16). Ma non c’è niente da fare, nonostante il recupero (25-21).

Nel terzo set i rossazzurri ci provano di nuovo. I capitolini vanno avanti di tre break (5-2), ma Catania si riprende. Finoli per Razzetto mette in aria una palla che si trasforma in un primo tempo vincente (6-4). Francesco Pricoco entra al posto di Spampinato ed è subito protagonista di un’ottima difesa. Zanette filtra il muro con un pallonetto e si va in parità (7-7). Poi cominciano degli errori e la Ceramica Scarabeo ne approfitta per allungare (14-11). Messaggerie Bacco però non molla. Bonacic conquista un mani out (18-16), Razzetto è incisivo a muro (18-17), e poi firma una nuova parità (19-19). La tenacia però non basta, perché Roma chiude il set e la partita (25-22).

“Nel primo set abbiamo subito la forza dell’avversario e di fatto non abbiamo giocato, la partita era difficile e Ceramica Scarabeo è una squadra contro cui non è semplice scendere in campo – è il commento di mister Rigano che aggiunge – Nel secondo set sembrava che le cose si fossero messe diversamente, poi i due cartellini rossi, il primo a me per protesta e il secondo alla squadra per prolungato tempo di gioco. Abbiamo tutti perso la concentrazione cercando di capire il perché di entrambe le decisioni arbitrali”.

Domenica 7 gennaio i rossazzurri giocano in casa al Palacatania alle 18 contro Reggio Emilia.

Ceramica Scarabeo Gcf Roma – Messaggerie Bacco Catania 3-0 (25-14, 25-21, 25-22)

Ceramica Scarabeo Gcf Roma: Zoppellari 2, Tiozzo 11, Pollock 8, Padura Diaz 16, Snippe 11, Rau 3, Saturnino (L), Mancini (L), Romiti (L), Sacripanti 0. N.E. Valenti, Fantini, Losco, Franceschini. All. Spanakis.

Messaggerie Bacco Catania: Finoli 0, Bonacic 10, Razzetto 6, De Santis 9, Sideri 0, Pizzichini 1, Pricoco (L), Torre 1, Spampinato (L), Zanette Mugnaini 10, Tulone 0, Chillemi 0. N.E. Reina. All. Rigano.

ARBITRI: De Simeis Giuseppe, Noce. NOTE – durata set: 22′, 29′, 30′; tot: 81′.