Per Messaggerie Bacco Catania finisce con un 3-0 la sesta giornata del girone di ritorno del Campionato A2 UnipolSai 17/18. I rossazzurri, in trasferta ad Aversa, orfani di Dusan Bonacic infortunato nell’ultimo match e del regista Juan Ignacio Finoli, indisponibile per un problema fisico, ci hanno provato ma non sono riusciti a portare a casa nemmeno un punto contro la Sigma Aversa.

Mister Gianpietro Rigano ha dovuto rivedere la sua formazione iniziale, mandando all’esordio da titolare, insieme a Matteo Pizzichini, Leonardo Razzetto, Francesco Sideri, Danilo De Santis e al libero Emanuele Spampinato, anche Andrea Torre e Calogero Tulone, il secondo palleggiatore di Messaggerie Bacco Catania.

Il primo set al PalaJacazzi è andato avanti sotto il segno della parità. Aversa riesce ad andare avanti murando un attacco di De Santis (11-8). Ci pensa Razzetto a fare ripartire i suoi (12-9). De Santis accorcia ancora la distanze (14-12), ma Aversa si rifà sotto. Rigano mescola le carte e fa entrare prima Stefano Chillemi e poi Mauricio Zanette, al suo esordio in maglia rossazzurra. Santangelo conquista il primo set point per la sua squadra (24-20), ma i rossazzurri recuperano punti con Pizzichini e Torre a muro (24-22), prima che il set venga archiviato (25-22).

Il secondo set prende le fila direttamente dal primo(3-3), poi Aversa comincia a correre (6-3). Sideri prova a fermare la corsa (7-4), ma i padroni di casa non mollano (18-10). E’ bravo Razzetto in battuta a mettere in difficoltà la ricezione (18-11), un muro di Pizzichini segna un altro punto per Catania (18-12) e poi Sideri schiaccia contro il muro, sfiora le mani e la palla va fuori (19-14). Spampinato rinvia una palla, c’è un errore di Santangelo ed è punto del libero (20-15). Sideri fa un ace (20-16). Poi in campo la musica cambia e Aversa conquista il primo set point annullato per tre volte dai giocatori catanesi (24-17) prima di chiudere a proprio vantaggio (25-19).

Nel terzo set Aversa ha voglia di chiudere e inizia subito forte (5-0). Rigano fa un doppio cambio mandando in campo Zanette e Chillemi e arriva il primo punto (5-1). Le distanze non si accorciano (10-4) fino a quanto prima De Santis spara al centro (10-5), poi Chillemi vince a muro (10-6), e Tulone mette a terra da rete (13-9). Razzetto conquista due punti di seguito e accorcia le distanze (15-11). Il segnapunti del Catania poi si ferma a 13, mentre Aversa va verso la chiusura (25-13).

“Privi dei nostri due giocatori più importanti abbiamo retto solo un set – ha commentato a caldo Mister Rigano – poi piano piano la forza della squadra avversaria ha preso il sopravvento. Ci abbiamo provato e a tratti abbiamo fatto cose belle. Di rilievo la prestazione di Stefano Chillemi, vederlo in campo oggi fa ben sperare per il proseguo della sua carriera pallavolistica”.

La prossima partita si gioca in casa, al PalaCatania, sabato 30 dicembre alle 20.30 contro la GoldenPlast Potenza Picena.

SIGMA AVERSA – MESSAGGERIE BACCO CATANIA 3-0 (25-22; 25-19; 25-13)

SIGMA AVERSA: Pinelli 2, Boesso ne, Santangelo 8, Vacchiano (L1), Grassi ne, Vigil Gonzalez 14, Libraro 12, Simeonov 12, Catena ne, Montò, Baldari, Marra ne (L2), Giacobelli 10. All. Bosco. Ass. Passaro

MESSAGGERIE BACCO CATANIA: Tulone 2, Reina ne, Pizzichini 3, Torre 3, Zanette 2, Sideri 9, Spampinato (L1), Razzetto 3, De Santis 13, Chillemi 3, Pricopo ne. All. Rigano. Ass. Puleo

ARBITRI: Marco Riccardo Zingaro di Foggia ed Enrico Autuori di Salerno