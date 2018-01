È partito da Bologna il 20 gennaio e sarà al Pal’Art Hotel di Acireale il 3 febbraio il tour che vede insieme, per la prima volta, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. I tre grandi artisti interpreteranno a tre voci i più grandi successi delle loro straordinarie carriere. Sullo stesso palco, infatti, si combineranno tre incredibili repertori venticinquennali, colonna sonora di intere generazioni, reinterpretati in versioni inedite e non solo. “Max Nek Renga, il tour” sarà in Sicilia in un’unica data il 3 febbraio ad Acireale e arricchirà il cartellone di eventi previsti nel 2018 al Pal’Art Hotel. La scaletta del tour prevede due ore e mezza di successi selezionati dal grande repertorio dei tre artisti, con esibizioni a tre, duetti e performance soliste.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Da “Duri da battere”, la canzone che ha dato vita al progetto, ad “Hanno ucciso l’uomo ragno”, passando per i grandi classici come “Lascia che io sia”, “Meravigliosa”, “Gli anni”, “Se non avessi te”, “Nessun rimpianto”, “Se telefonando”, “Angelo”, “Lascia che io sia”, “Una canzone d’amore”. Una playlist che regala grandi emozioni grazie anche ad una band d’eccezione che accompagna il trio: Fulvio Arnoldi (chitarre e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso) e Dj Zak. I biglietti per il Pal’Art Hotel di Acireale possono essere acquistati su internet e nel circuito di prevendite abituale. 75,00 (tribuna numerata I settore), 70,00 (parterre gold, acquistato esclusivamente su ticketone.it con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”), 49,00 (gradinata non numerata), 38,00 (parterre in piedi). Infoline: 0957167186.

foto Just Visual