I Carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un 60enne di Mascalucia, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex convivente, per lesioni personali.

L’uomo ha raggiunto la ex nel proprio domicilio a Mascalucia ed dopo una violenta lite l’ha aggredita e picchiata, procurandole delle lievi lesioni. I militari, a seguito di una telefonata alla locale Centrale Operativa da parte di un vicino che ha segnalato l’aggressione, sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo mentre tentava di allontanarsi.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

foto archivio