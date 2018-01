E’ stato siglato ieri l’accordo sindacale che andrà a rendere migliore il contratto di 74 operatori socio – assistenziali che lavorano nell’ambito dell’appalto, che il colosso nazionale Pfe, ha in affidamento all’interno dell’azienda ospedaliera “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania.

A firmare l’intesa erano presenti Giorgio Pizzati per la Ugl sanità, Michele Musumeci per la Fisascat Cisl e Sergio Romano per la Uiltucs, in presenza del responsabile per le relazioni industriali della società appaltante Giacomo Casalicchio e delle rappresentanze sindacali aziendali.

“Siamo pienamente soddisfatti perchè, al termine della lunga trattativa, sono state accolte le nostre richieste, prima fra tutte quella di assicurare un incremento delle ore lavorative che, sicuramente, rappresentano un passo significativo per buona parte del personale che, adesso, potrà contare anche su un piccolo incremento stipendiale – dichiarano i sindacalisti. In secondo luogo abbiamo ottenuto la possibilità di garantire una formazione a tutti i lavoratori, che così potranno acquisire a tutti gli effetti la qualifica di operatore socio sanitario ed, infine, ringraziamo la società per aver accettato il nostro invito di voler ulteriormente implementare il monte ore dal momento in cui ci saranno prospettive di impinguamento dell’appalto in corso. Con la chiusura di quest’ennesimo punto di incontro tra impresa e sindacati, ancora una volta ci siamo trovati a fianco di chi lavora per favorire condizioni salariali e lavorative migliori in un particolare momento come questo in cui c’è sempre più bisogno di dare certezza e stabilità ai lavoratori stessi – concludono Pizzati, Musumeci e Romano.”