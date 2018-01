Finita l’occupazione degli studenti, ecco la devastazione questa volta messa in atto da vandali o semplicemente delinquenti.

Scenario apocalittico quello che hanno trovato professori, studenti e personale Ata questa mattina all’istituto alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania, nella sede di via Anfuso: una scuola totalmente devastata. Cancelli divelti, vetri rotti, strumenti informatici distrutti ed estintori aperti.

Forze dell’ordine subito in azione per indagare sull’accaduto, anche se tra la devastazione generale, le telecamere di sicurezza non sono state risparmiate.

Difficile, per il momento, riprendere l’attività scolastica, interrotta già per ben 10 giorni per l’occupazione degli studenti, in protesta per la mancata concessione di nuove aule che avrebbero evitato i turni pomeridiani.