Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di persone destinatarie di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto: Antonino Meli di 63 anni che deve scontare la pena residua di 10 mesi e 7 giorni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Santapaola – Ercolano).

Arrestato anche Domenico Messina di 73 anni che deve espiare la pena residua di 6 anni di reclusione per il reato di riciclaggio e ricettazione.