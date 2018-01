“Non sono venuto a rivendicare nulla. Sarà Renzi e il partito a decidere del mio futuro. Credo che Renzi sia una persona che la parola la rispetta”.

Lo ha detto a Caltagirone, nel catanese, l’ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. “Io non rivendico nulla – ha aggiunto- ho sempre fatto una politica di servizio tanto è vero che mi sono ritirato senza chieder nulla in cambio.

Sul bilancio regionale – ha concluso- Armao non faccia il saputello. E comunque io sono pronto a dare una mano…”.