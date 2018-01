Bandiere e cori per la protesta del personale che si occupa delle pulizie dei locali di Poste Italiane a Catania.

La nuova ditta, Maiorelli, sta provvedendo a una riduzione oraria che in taluni casi tocca il 40%, ben oltre l’accordo sottoscritto con un massimo previsto del 25%.

Lavoratori e sindacati non accettano la scelta e per oggi hanno proclamato sciopero con astensione totale dal lavoro e un sit-in di protesta davanti alla sede della posta centrale di via Etnea.