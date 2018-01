La questione rifiuti è sempre attuale nel mezzogiorno e, in particolare, in Sicilia. Catania, in questo senso, non è da meno, anzi: le strade sono invase dai rifiuti con cassonetti che non vengono svuotati. Peggio ancora il degrado in quelle zone in cui è partito il porta a porta.

“E mentre il Comune etneo bandisce una nuova gara per la gestione dei rifiuti, – spiega Giuseppe Ursino del Tavolo delle Imprese – la nostra Città vive il degrado della spazzatura davanti a ogni portone. E meno male che TripAdvisor mette Catania tra le prime prime mete in Europa: è questo il biglietto da visita che vogliamo dare? Noi de Il Tavolo pretendiamo che dal Comune arrivi una volta per tutte una proposta capace di invertire una situazione sgradevole e pericolosa per la salute. Alcune soluzioni ci sono: pensiamo ad esempio all’utilizzo dei contenitori infossati nel sottosuolo per evitare lo straripamento dei cassonetti”.

“E poi, a proposito della gara – conclude Ursino – serve un iter trasparente per evitare facili infiltrazioni della malavita, come si è palesato con gli ultimi scandali”.

