I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 27enne ed un 20enne,per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia, durante un servizio di controllo della circolazione stradale, in una via del centro cittadino ha imposto l’Alt ad una Fiat Uno con a bordo i due giovani. I militari insospettiti dall’atteggiamento irrequieto dei due fermati durante il controllo, hanno dato il via ad una perquisizione personale e del mezzo rinvenendo nell’auto, abilmente occultata sotto il sedile lato passeggero, una busta contenente 315 grammi di marijuana.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.