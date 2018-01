Si chiama “Junker” ed è un app gratuita, per il cittadino, che aiuta a migliorare la raccolta differenziata. Il programma, compatibile con le piattaforme Android e Ios, guida l’utente nel corretto conferimento di ogni singolo prodotto. L’amministrazione ha deciso di aderire al programma “Junker” e l’app già da qualche giorno ha esteso i servizi anche al territorio di Viagrande “L’app scansiona il codice a barre dei prodotti che vengono riconosciuti e scomposti, affinché ogni singola parte sia correttamente conferita nel contenitore corrispondente” afferma il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“Se la confezione di un determinato prodotto è composta, per esempio, da plastica e cartone, l’app – prosegue Leonardi – indicherà in quale contenitore conferire le singole parti. L’adesione al programma Junker siamo sicuri consentirà di migliorare i dati della differenziata e ringrazio in tal senso la costante attenzione e la proficua azione dell’assessore alle politiche ambientali, Carmelo Gatto”.

L’app evita così l’errato conferimento dei rifiuti ed inoltre, sfruttando le opportunità offerte dalla geolocalizzazione, consente ai cittadini di individuare anche i punti di raccolta punti di raccolta degli abiti usati, delle pile ed anche dei medicinali.

“Il menù dell’app- prosegue il sindaco – consente anche di accedere facilmente ad ulteriori informazioni e servizi, quali quelli relativi alla la raccolta dei rifiuti ingombranti, di sfalci e potature. “D’intesa e su iniziativa dell’assessore Carmelo Gatto, nelle prossime settimane – conclude Leonardi – introdurremo altre importanti novità sul tema della differenziata”.