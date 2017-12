La forza del 3. Nel caso del Catania sia della difesa a 3, sia delle due trasferte consecutive in cui i rossazzurri sono riusciti a segnare 3 reti. Dopo il 3 a 0 sul campo del Rende, arriva un altro tris, questa sul terreno del Fondi che, però, a differenza dei calabresi è riuscito a segnare un gol a Pisseri. Poco male e poco importa: il Catania riesce a portare 6 punti da due insidiose trasferte in cui ha giocato senza giocatori importanti come Lodi, Russotto e Di Grazia.

Quelli che sono scesi in campo, però, non hanno fatto rimpiangere gli assenti, anzi. Lucarelli ha finalmente trovato i gol degli attaccanti e anche a Fondi, Curiale e Ripa hanno timbrato il cartellino del gol in una gara che non è stata mai in discussione.

Il Catania parte fortissimo con la voglia di chiuderla già nel primo tempo ed il vantaggio arriva subito con Fornito che mette in rete un pallone servito in area da Mazzarani. Rossazzurri che controllano la reazione del Fondi e passano ancora alla mezz’ora: protagonista è ancora Mazzarani, ma la conclusione decisiva è di Curiale.

Sul 2 a 0 si chiude il primo tempo. Nella ripresa non succede praticamente nulla fino al minuto 60. Prima Corvia si divora un gol praticamente fatto, sul ribaltamento di fronte Ripa mette in cassaforte il risultato insaccando la rete del 3 a 0. Catania sul velluto e rossazzurri che, nel controllare il match, possono anche permettersi una distrazione che concede a Galasso di accorciare le distanze.

Nonostante la generosità dei padroni di casa, il Catania porta a casa la vittoria che, in attesa della partita del Lecce contro la Virtus Francavilla, vuol dire anche primo posto in classifica in coabitazione con i salentini. Comunque finirà la partita del Via del Mare, comunque, le due vittorie consecutive in trasferta del Catania hanno un valore specifico altissimo per il proseguo del campionato.