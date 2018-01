Un dogo argentino legato a una catena alle inferriate d’ingresso dell’abitazione di una coppia di pregiudicati che abbaiava insistentemente è stato notato da personale del commissariato Borgo-Ognina della polizia di Stato nello storico rione San Cristoforo di Catania.

Il cane ha tentato di aggredire i poliziotti e di entrare anche nell’abitacolo dell’autovettura. All’interno dell’abitazione, in un piccolo cortile, è stata notata la presenza di un pitbull americano, anche questo molto aggressivo. La polizia ha individuato i proprietari degli animali e li ha denunciati in stato di libertà per malgoverno degli animali e chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da creargli gravi sofferenze.

Nell’immediatezza, a cura dei poliziotti, sono state imposte prescrizioni a tutela delle persone e degli stessi animali, col divieto di lasciarli sulla pubblica via e, vista la pericolosità, con l’obbligo di munirli di museruola.