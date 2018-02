Un bagno di folla, di tifosi e appassionati, al grido “c’è solo un capitano”, ha accolto Javier Zanetti a Trecastagni. Il vicepresidente dell’Inter ha mantenuto l’impegno preso l’11 dicembre scorso quando per un problema all’aereo con cui doveva raggiungere Catania, non era riuscito a ritirare la Castagna d’Argento in occasione dell’ultimo Galà dello Sport, ma aveva promesso che sarebbe venuto presto a Trecastagni.

Ed è stato così. Il capitano dell’Inter del Triplete e oggi massimo dirigente dei nerazzurri ha ritirato il premio nella sala Giunta del Comune alla presenza degli organizzatori, del presidente della Sicilpool Pippo Leone, del sindaco di Trecastagni Giovanni Barbagallo, dell’amministrazione comunale al gran completo e dei vertici del Coni provinciale, con Enzo Falzone in testa.

“Sono contento di essere in Sicilia a ricevere questo premio importante. A Catania e in Sicilia l’accoglienza è sempre stata meravigliosa. Un pubblico caloroso e competente. Mi ricordo di quando sono arrivato in Italia e il mio primo giorno della presentazione all’Inter. Ero pieno di entusiasmo e ringrazierò sempre l’Inter per l’occasione che mi ha dato. Credo che essere arrivati in una società come l’Inter sia il massimo. Ai tifosi siciliani dico grazie per l’affetto e l’amore nei confronti miei e della squadra. Quando venivo a giocare in Sicilia era sempre difficile, e sono certo che le squadre isolane torneranno in alto”. Queste le dichiarazioni di Javier Zanetti, vice presidente della società nerazzurra, rilasciate ai tanti giornalisti presenti.

Dopo il ritiro del premio altro bagno di folla, con i tifosi nerazzurri che non abbandonavano la piazza. Autografi, selfie, fotografie, sempre con il sorriso. Zanetti ha dimostrato una volta di più le sue qualità di uomo e di professionista.

La giornata “catanese” del vicepresidente nerazzurro è proseguita poi con il pranzo ufficiale, ospiti in un bellissimo locale di Nicolosi, alla presenza del sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti e del sindaco di Pedara, Antonio Fallica. Nel pomeriggio, altre attività organizzate per il massimo dirigente nerazzurro, compresa una nuova presenza mediatica.

Una giornata all’insegna dei colori nerazzurri e del grande calcio a Trecastagni, con Javier Zanetti protagonista assoluto e sempre grande signore.