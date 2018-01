Nuovo progetto sociale per la città di Catania, nasce la SanBerillo Calcio Junior, il sogno di una squadra di calcio di quartiere per 23 ragazzini tra gli 8 e gli 14 anni.

Sport popolare e DNA antirazzista per un progetto in un quartiere abbandonato. Sabato 13 gennaio la squadra si presenterà alla città, a sostenerla già diversi sponsor sociali come l’associazione Officine Culturali.

Nel contesto particolare di San Berillo, opera urbanisticamente incompiuta, quartiere “clandestino” a luci rosse di Catania, diventato casa di diverse comunità africane, specialmente senegalesi e ghanesi che nel tempo hanno affiancato i pochi catanesi rimasti, nasce l’idea del San Berillo Calcio Junior.

La totale assenza ogni tipo di servizio, la dimensione ghettizzante del quartiere da un lato, il vivere le strade di bimbi e ragazzini, un DNA antirazzista e immune ad ogni discriminazione dall’altro. San Berillo Calcio Junior non è un’idea di adulti, ma un sogno di ragazzini. Gli stessi che quotidianamente giocano per i vicoli del quartiere e che hanno sempre sognato di essere “Squadra”. L’incontro di questo sogno con la PalestraPopolare Polisportiva Etnea ha dato il via alla realizzazione di questo ambizioso progetto.

Dichiara Fernando, uno dei tecnici della Palestra: “Il primo obiettivo della San Berillo Calcio Junior è esistere, avere forma e sostanza: una squadra, dei ruoli, dei completini e la partecipazione ai primi tornei. Al momento ci sono solo 23 ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, 2 allenatori, 2 palloni, una piazza ed un sogno nel cassetto. L’idea è quella di partecipare al primo torneo il 18 febbraio. Lo spirito è quello che accomuna tutte le realtà di calcio popolare: il desiderio di giocare al di là del risultato. Condivisione, abbattimento di ogni barriera sociale, culturale, razziale ed economica, sono le parole che gli stessi ambienti ufficiali sportivi promuovono, anche se spesso con pochissima reale attitudine, con questa nuova esperienza si prova a renderli reali.”

A sostenerli diversi sponsor sociali tra i quali l’associazione Officine Culturali. Dichiara infatti il suo presidente Mannino: “Officine Culturali sostiene il progetto San Berillo Calcio Junior perché tutti i giovanissimi cittadini di Catania, indipendentemente dalle etnie e dalle nazionalità di provenienza delle loro famiglie, hanno diritto a giocare negli spazi e nelle strutture pubbliche di questa città. San Berillo Calcio Junior è un’ azione culturale di integrazione e di solidarietà che va sostenuta con tutti i mezzi necessari. E poi perché ci piace tanto che si allenino in piazza Carlo Alberto”

L’appuntamento è sabato 13 gennaio alle 18:00 alla “Palestra Popolare Polisportiva Etnea”, in via Coppola n°6, uno nuovo spazio recuperato dall’abbandono nel quartiere di San Berillo.

La presentazione della squadra verrà poi seguita da un ricco programma: alle 19:00 un dibattito sui quartieri di Catania in cui interverranno GAPA, Gammazita, Briganti Rugby, Centro Sociale Liotru, ecc. Alle 20:30 cena di raccolta fondi offerta da “Rocket from the Kitchen” ed a seguire momento musicale con giovani jazzisti.